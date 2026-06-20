Placas solares para reducir consumo y emisiones en el Hospital de Formentera

El Hospital de Formentera ha iniciado unas obras en su aparcamiento para ampliar la instalación fotovoltaica del centro y avanzar en la mejora de su eficiencia energética. La actuación, que comenzó a principios de junio, tiene como fecha estimada de finalización el 20 de julio.

El proyecto permitirá al hospital dar un nuevo paso en la reducción del consumo eléctrico y de las emisiones contaminantes mediante una nueva planta de autoconsumo. La actuación está impulsada por el Instituto Balear de la Energía (IBE), en coordinación con el Ib-Salut.

Con esta ampliación, la potencia instalada alcanzará los 135,9 kWp, consolidando el uso de energías renovables en el ámbito sanitario y reforzando la autosuficiencia energética del centro.

153 nuevos módulos sobre pérgolas en el aparcamiento

La intervención contempla la incorporación de 153 nuevos módulos fotovoltaicos, que aportarán una potencia adicional de 98,4 kWp. Estos paneles se suman a la instalación ya existente, formada por 136 placas solares ubicadas en la cubierta del hospital desde 2019. Hasta ahora, esa instalación permitía cubrir con energías renovables el 8% del consumo energético del centro.

Los nuevos paneles se colocan sobre pérgolas fotovoltaicas en el aparcamiento, una solución que permite aprovechar el espacio disponible sin interferir en la actividad asistencial. La actuación afecta a 32 plazas de estacionamiento de las 75 plazas con las que cuenta el hospital.

Durante el desarrollo de las obras, el Hospital de Formentera ha reservado cinco plazas cercanas al acceso principal para personas con dificultades de movilidad o personas mayores que acudan al centro. La instalación funcionará bajo la modalidad de autoconsumo sin excedentes, lo que garantiza que toda la energía generada se destine íntegramente al consumo del hospital. Se estima una producción anual próxima a los 156 MWh, una aportación significativa para cubrir parte de la demanda eléctrica del centro.

El sistema incorpora, además, tecnologías de monitorización y control para optimizar su rendimiento y asegurar un funcionamiento eficiente.

Una inversión de 182.000 euros para evitar 40 toneladas de CO₂ al año

Gracias a esta actuación, se prevé evitar la emisión de alrededor de 40 toneladas de CO₂ anuales a la atmósfera, en línea con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y transición energética.

La inversión del proyecto asciende a 182.000 euros, sin IVA, con un retorno estimado de unos seis años, derivado del ahorro energético anual que generará la instalación. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Ib-Salut para promover la eficiencia energética y la implantación de energías renovables en sus infraestructuras.

El responsable del Hospital de Formentera, Gonzalo Espí Senent, ha destacado que “con proyectos como este, el Govern de las Illes Balears avanza hacia un modelo más sostenible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, y de esta manera contribuye a los objetivos de lucha contra el cambio climático”.