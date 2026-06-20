Francina Armengol cierra un ciclo en la política balear: "No repetiré como candidata del PSOE al Govern"

Francina Armengol ha anunciado que no volverá a ser candidata a la presidencia del Govern balear y ha puesto así fin a una trayectoria de más de dos décadas en la primera línea de la política autonómica. La actual presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado su decisión en la reunión del Consell Polític del PSIB-PSOE celebrada este sábado en Casa Esment, en Palma, donde ha sido recibida con una larga ovación de los militantes.

"Quiero anunciar que no optaré a la candidatura de la presidencia del Govern", ha afirmado Armengol en la recta final de un discurso de más de una hora en el que ha repasado la actualidad política internacional, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens.

La dirigente socialista ha justificado su decisión por "responsabilidad" ante el momento político actual y ha asegurado que considera que es "lo mejor que se puede hacer en estos momentos". Al mismo tiempo, ha anunciado su intención de aspirar de nuevo a la presidencia del Congreso de los Diputados cuando se celebren las próximas elecciones generales, siempre que cuente con el respaldo de su partido. También seguirá siendo la secretaria general del PSIB-PSOE, al menos hasta el siguiente congreso del partido.

En su intervención ante el Consell Polític, la dirigente socialista ha hecho un llamamiento a la militancia para afrontar "con fuerza y ambición" el ciclo electoral que culminará en 2027. Ha recordado que en las próximas semanas se abrirá el proceso de primarias para elegir a los candidatos socialistas y ha defendido que el partido debe situar "las piezas donde más convenga" para maximizar sus opciones de victoria.

Ha evitado señalar a ningún posible sucesor al frente de la candidatura autonómica y ha dejado la decisión en manos de la militancia. "Los militantes tendrán la palabra, como siempre", ha asegurado. Sin embargo, todas las voces apuntan a Rosario Sánchez, que ahora es secretaria de estado de Turismo, y es la mejor posicionada para ser la rival de Marga Prohens en las elecciones autonómicas de 2027.

En uno de los momentos más emotivos de su discurso, ha pedido a los militantes que respalden a quien resulte elegido con la misma intensidad con la que la han apoyado a ella durante los últimos años. "La misma fuerza, ilusión, estima y pasión que habéis puesto en los proyectos que yo he liderado, os pido que la pongáis en los proyectos que se lideren a partir de 2027", ha afirmado.

Ha lanzado duros reproches al Govern de Marga Prohens, al que ha acusado de renunciar a políticas públicas en ámbitos como la vivienda, la movilidad o la sanidad. Ha sostenido que la presidenta balear gobierna "a las órdenes de Feijóo" y con un modelo inspirado en la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. También ha cargado contra la gestión de los servicios públicos en esta legislatura y, entre otras cosas, ha calificado de "absolutamente reprobable" la gestión de la dirección de Son Espases. En su repaso por la política actual, también ha acusado al Govern de haber renunciado a fondos estatales y europeos y de rechazar la condonación de la deuda autonómica por motivos de "partidismo político".

En el plano plano nacional e internacional, la presidenta del Congreso ha reivindicado el liderazgo de Pedro Sánchez y ha situado la defensa de la democracia como uno de los grandes desafíos actuales. Ha alertado sobre el auge de los discursos de odio, el racismo y la xenofobia, y ha denunciado los intentos de "perturbar la democracia" a través de la desinformación.

Sin embargo, el momento más significativo ha llegado en los últimos minutos de su intervención, al anunciar que da un paso al lado en la carrera autonómica, y ha pedido a la organización que cierre filas con quien resulte elegido en las primarias. Visiblemente emocionada, ha agradecido el respaldo recibido durante sus años al frente del partido y ha recordado el apoyo de la militancia en los momentos más difíciles. "He sentido tanta fortaleza por vuestra parte, tanta unidad, tanta estima", ha afirmado. Su última frase ha recibida con todos los asistentes puestos en pie: "En 2027 volveremos a gobernar esta comunidad autónoma".

Una de las trayectorias políticas más relevantes

Con este paso atrás, Armengol pone punto final a una de las trayectorias políticas más relevantes de la historia reciente de Baleares. La socialista llegó a la primera línea de la política autonómica de la mano del expresidente del Govern fallecido Francesc Antich, de quien fue su discípula. Durante años batalló desde la oposición contra el entonces presidente popular Jaume Matas, hasta convertirse en una de las figuras más reconocibles del socialismo balear.

En 2007 dio el salto a la presidencia del Consell de Mallorca y, ocho años después, alcanzó la presidencia del Govern balear en las elecciones autonómicas de 2015. Se mantuvo al frente del Ejecutivo durante dos legislaturas consecutivas, lo que se tradujo en ocho años seguidos (hasta 2023), convirtiéndose en la primera mujer en gobernar las Islas.

Después de perder el Govern frente al PP de Marga Prohens en las elecciones de 2023, Armengol fue elegida presidenta del Congreso de los Diputados, uno de los cargos institucionales más importantes del Estado.