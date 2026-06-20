Fallece a los 93 años monseñor Lucas Ramón Torres, deán de la Catedral de Ibiza y decano del clero pitiuso

El sacerdote monseñor Lucas Ramón Torres, deán de la Catedral de Ibiza, prelado de honor de Su Santidad y decano del clero pitiuso, ha fallecido este sábado en Ibiza a los 93 años de edad, según ha informado la diócesis.

Don Lucas Ramón Torres nació el 6 de diciembre de 1932 en Sant Francesc de Formentera y fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1957 en la Catedral de Ibiza por el entonces obispo de la diócesis, monseñor Antonio Cardona Riera. Un día después, el 24 de junio de 1957, celebró su primera misa en la iglesia de Santo Domingo. En 2007 celebró el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, una efeméride con motivo de la cual fue nombrado prelado de honor de Su Santidad.

Larga trayectoria sacerdotal

A lo largo de su extensa trayectoria sacerdotal desempeñó numerosos cargos en la diócesis de Ibiza. Fue coadjutor de la parroquia de Santa Cruz de Ibiza, ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, ecónomo de Santa Cruz, encargado de la parroquia de San Pedro Apóstol, beneficiado de Gracia en la Catedral, director espiritual de las Hijas de María, canónigo prefecto de ceremonias de la Catedral, delegado episcopal de Liturgia y subdirector del Secretariado de Pastoral Sanitaria.

También fue capellán del Hospital Can Misses de Ibiza y delegado episcopal en el XLV Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Sevilla en 1993. Desde el año 2002 ejercía como deán-presidente del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Ibiza.

La diócesis ha encomendado su alma “a Jesucristo, Buen Pastor” y ha pedido que “le acoja junto a Él”. El día, la hora y el lugar de las honras fúnebres por su eterno descanso se comunicarán próximamente.

Hijo de un militar fusilado

La labor sacerdotal de Lucas Ramón Torres comenzó en una Ibizaa muy diferente a la actual y en la que la iglesia jugaba una importante labor social, relataba el también ya fallecido J.M. Piña en Es Diari al referirse a Lucas Ramón Torres. «Había muchas familias necesitadas en Ibiza», señalaba el sacerdote hijo de un militar retirado que fue fusilado por el ejército republicano en el puerto de la Savina. «No guardo rencor a nadie, perdoné a aquellos hombres porque si queremos agradar a Cristo debemos convertir en realidad las palabras que le decimos en el padrenuestro: Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores», recitaba entonces.

«Mentimos cuando decimos de algo ¡eso no tiene perdón de Dios! Dios lo perdona todo si te arrepientes», prosiguió el sacerdote, que aseguraba no haber tenido «jamás» una crisis de fe. «Dios es lo único a lo que podemos acogernos, lo único estable...», aseguraba, indicando con un gesto de las manos y la mirada hacia arriba la fugacidad o futilidad de otros valores. A Lucas Ramón Torres no parecía preocuparle la crisis de vocaciones que vive la iglesia actual ni la creciente separación de la sociedad pitiusa de esa institución.

«Los tiempos han cambiado. Hoy asisten a la iglesia las personas que sienten realmente la fe, que tienen perfectamente claras sus convicciones religiosas. Ya no se va por presión social o familiar. Sin embargo, si unos padres han educado a sus hijos en los valores cristianos, esos principios acaban saliendo. No han hecho estos padres un trabajo en vano», concluía inopinadamente su discurso. Su misión, que llevaba a cabo tres días por semana en 2007, le obligaba a ir de habitación en habitación de Can Misses animando, consolando y haciendo compañía a los enfermos. «Tengo a dos señoras esperando», se disculpaba antes de entrar en una nueva habitación, con su bata blanca y su traje clergiman gris al hablar con este periodista de Es Diari.

«Dicen que los sacerdotes no trabajamos o que trabajamos sólo los domingos, pero sí que lo hacemos todos los días porque siempre hay mucho trabajo por hacer si quieres hacerlo», bromeaba en esta entrevista.

50 aniversario sacerdotal

Sobre su 50 aniversario de su ordenación sacerdotal: «Habíamos preparado una misa solemne y concelebrada, que presidía el obispo. Fue un acto muy emotivo. Emotivo y solemne. Yo, claro, me emocioné mucho, pero no fui el único. Tras el oficio se me acercó un hombre que me dijo que había llorado tres veces», relataba Lucas Ramón. «El obispo me había preparado una gran sorpresa porque yo había solicitado la bendición que concede el Papa siempre que un sacerdote o un matrimonio celebran sus bodas de plata o de oro. Cuando llegó el momento de la homilía, el obispo anunció que Su Santidad Benedicto XVI no sólo me daba la bendición solicitada sino que me nombraba Prelado de Honor», comentaba con evidente satisfacción.

Parroquia de Santa Cruz

Su vida religiosa estuvo muy ligada a la parroquia de Santa Cruz, a la que estaba adscrito en 2007 y de la que fue ecónomo durante diez años y párroco unos años más tarde. Sin embargo, su primer destino le llevó a es Cubells. «Llegué allí el 1 de enero de 1958 porque era entonces la única parroquia que no tenía párroco residencial», evocaba el sacerdote.

«Estuve allí cinco años y me hubiese quedado para siempre porque a los tres meses tenía ya a toda la juventud congregada y habían aprendido la misa de ángeles completa. Hoy no sería posible porque hay muchas más diversiones que entonces y la situación no es la misma», consideraba. «En aquellos tiempos había mucha necesidad en Ibiza», lamentaba entonces, aunque los tiempos no han ido a mejorpara muchos en la actualidad tampoco.