Una empresa familiar que crece con los sabores de Ibiza y Formentera

Frutos Secos Ibiza es una de las empresas familiares con mayor recorrido en el sector alimentario de la isla. Su actividad comenzó en 1978 en Sant Rafel, cuando la familia Madrid puso en marcha un pequeño negocio dedicado al tostado de almendras, cacahuetes y avellanas con medios muy básicos. Desde entonces, la compañía ha crecido de forma constante hasta consolidarse como productora y distribuidora en Ibiza y Formentera.

Proceso de tostado de almendras. / Frutos Secos Ibiza

El desarrollo de la empresa se refleja en su trayectoria. En 1988 amplió sus instalaciones con una nave de mayor capacidad y, en el año 2000, inauguró su actual fábrica en el Polígono Industrial de Montecristo, en la calle Fusters 16-18. En este espacio se encuentran las oficinas, la zona de distribución y el punto Cash & Carry, abierto tanto a profesionales como al público general.

La empresa trabaja con restaurantes, hoteles, comercios y particulares. Los clientes profesionales pueden realizar sus pedidos por teléfono o a través del equipo comercial, mientras que los particulares pueden acudir directamente al Cash & Carry para acceder a una amplia selección de productos.

Un catálogo cada vez más amplio

Aunque los frutos secos siguen formando parte de su identidad, la compañía ha diversificado su oferta con referencias gourmet y marcas propias. Entre ellas se encuentran EXQUISITE, Ibiza Carob Company, OH MY SWEETS!, OH MY CHIPS! y Bite Boost Win. Esta evolución le permite atender nuevas demandas del mercado sin perder su vinculación con el producto local. Uno de los ejemplos de esa línea de trabajo es la algarroba, una materia prima asociada al campo ibicenco y con presencia creciente en productos saludables y gourmet.