Detenido un ultra del Málaga que tenía vetado entrar al campo por los altercados ante el Ibiza

Un ultra del Málaga CF ha sido detenido por la Policía Nacional después de acceder al estadio de La Rosaleda pese a tenerlo prohibido por sentencia judicial. La medida tenía su origen en los altercados ocurridos en 2023 en un partido contra el Ibiza, unos incidentes por los que fueron arrestados dieciocho radicales vinculados o simpatizantes del Frente Bokerón.

El detenido, de 27 años, entró al estadio el pasado 10 de junio, durante el partido entre el Málaga y Las Palmas correspondiente a la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División. Según la Policía, el hombre es “ampliamente conocido” por su participación en altercados relacionados con el fútbol y por delitos de lesiones con agravante de discriminación.

La prohibición de acceso a estadios procede de los disturbios registrados en la última jornada de Liga de 2023, en el encuentro frente al Ibiza, cuando se produjeron desórdenes públicos, daños, el vuelco de contenedores —uno de ellos fue incendiado— y un atentado contra agentes de la autoridad.

Los agentes localizaron al hombre en las inmediaciones del estadio y realizaron un seguimiento discreto. Primero intentó acceder por la puerta de la grada de animación, donde se le denegó la entrada, pero posteriormente entró por otra puerta con una localidad válida. Para evitar un altercado mayor en el interior del campo, la Policía esperó al final del partido para proceder a su detención por un presunto delito de quebrantamiento de condena.