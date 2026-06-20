Tradiciones
Es Cubells acoge la Nit de Sant Joan del IEE con talleres, música popular y 'correfocs'
El Institut d’Estudis Eivissencs, la Associació de Vesins des Cubells y el Ayuntamiento de Sant Josep organizan una nueva edición de una cita dedicada a las tradiciones populares ibicencas
Es Cubells volverá a convertirse en punto de encuentro para dar la bienvenida al verano con una nueva edición de la Nit de Sant Joan, una celebración que reivindica las tradiciones populares y que contará con actividades infantiles, música, baile, correfoc y la esperada encendida del fogueró.
La cita está organizada por el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), la Associació de Vesins des Cubells y el Ayuntamiento de Sant Josep, con la colaboración del Consell de Ibiza y del grupo Es Mals Esperits.
La programación arrancará a las 18.30 horas con una yincana infantil y diferentes talleres centrados en costumbres y saberes tradicionales vinculados a la noche de Sant Joan. Entre las propuestas figuran actividades relacionadas con las herbes de Sant Joan, el oli de pericó, los macarrons y las supersticiones propias de esta celebración.
Premios, manifiesto, música y encendida del 'fogueró'
A partir de las 20 horas tendrá lugar una ballada popular y, media hora más tarde, se entregarán los premios del Cartell de la Nit de Sant Joan y de la Cançó de la Nit de Sant Joan de este año, una iniciativa impulsada por el Institut d’Estudis Eivissencs.
Durante este acto se presentará por primera vez la canción ganadora de esta edición, 'No ho semblava', de Juanjele. La lectura del manifest está prevista para las 21 horas. antes de la actuación del grupo Arredefolk, que será el encargado de amenizar la velada.
Uno de los momentos centrales llegará a las 23 horas, con el inicio del correfoc a cargo de Es Mals Esperits, que culminará con la encendida del fogueró.
Para facilitar la llegada de los asistentes y evitar problemas de circulación dentro del núcleo urbano, la organización recomienda estacionar en el polideportivo des Cubells, situado a mano derecha justo antes de entrar en el pueblo. Desde allí se puede acceder fácilmente a pie hasta la zona donde se desarrollarán las actividades.
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