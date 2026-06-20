Can Tina, la taberna castiza de barrio, cumple años

Can Tina cumple años, y lo celebra este sábado con una jornada muy especial en la que tendrán cabida la gastronomía, la música en vivo y, por supuesto, esa esencia de barrio que siempre se respira en este local.

La comida «casera, mediterránea y de la abuela» reina en este establecimiento, una tasca castiza en la que valoran el sabor y huyen del postureo. Esa, probablemente, ha sido la filosofía que ha llevado a Can Tina a posicionarse como uno de los puntos de encuentro preferidos por los residentes en Ibiza, y el secreto para conseguir el Solete Repsol que recibió el verano pasado.

En Can Tina puedes disfrutar de su gastronomía, con los arroces en una posición privilegiada, sentarte a la mesa para comer unas tapas, simplemente darte un respiro para tomar una cerveza o reunirte a ver el fútbol con amigos o familiares.

Estas semanas, el ambiente se caldea en Can Tina con los partidos del Mundial de Fútbol, para los que la tasca ofrece promociones especiales y diferentes sorpresas. ¡El fútbol se vive con pasión desde este local de la ciudad de Ibiza!

El sexto aniversario de Can Tina será, este sábado, un motivo más para reunirse con clientes y amigos. Una pequeña fiesta para celebrar la conexión de este local de barrio con toda la gente de Ibiza que nadie puede perderse.

Más información: 971 09 49 65 / www.cantinaibiza.com.