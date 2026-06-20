La base de operaciones que da respuesta a las necesidades de la isla

Hablar de Montecristo es hablar de una parte esencial del engranaje económico de Ibiza. Situado en el municipio de Sant Antoni, a pocos kilómetros del puerto de Ibiza y junto a la principal carretera de la isla, este polígono reúne las condiciones que buscan las empresas que necesitan operar con rapidez, accesibilidad y espacio. Su posición facilita la entrada y salida de mercancías, conecta con los principales núcleos de actividad y lo convierte en un punto natural para quienes trabajan al servicio de toda la isla.

La rotativa de Diario de Ibiza. | Marcelo Sastre

Desde su creación en el año 2000, Montecristo se consolidó como el área industrial de mayores dimensiones de las Pitiusas. Su extensión, cercana a los 350.000 metros cuadrados, y sus alrededor de 140 parcelas, muchas de ellas entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, han permitido el desarrollo de un tejido empresarial amplio y variado. Aquí conviven sectores tan distintos como la alimentación, el transporte, la distribución, la construcción, la impresión, la hostelería, los talleres mecánicos, la náutica, la decoración o los servicios industriales.

Una de sus grandes fortalezas está en la planificación. Las avenidas amplias, los accesos cómodos y las arterias de un solo sentido facilitan el tránsito de vehículos pesados y mejoran las tareas de carga y descarga. En una isla donde los tiempos, el abastecimiento y la distribución marcan la diferencia, contar con un espacio preparado para ese ritmo es una ventaja competitiva.

Empresas que hacen isla

Montecristo es, además, un escaparate de empresas que trabajan cada día para que Ibiza funcione. Frutos Secos Ibiza aporta soluciones de alimentación para profesionales y consumidores. Punkytrans representa el valor del transporte y la distribución de mercancías, una actividad clave en el equilibrio diario de la isla. Bigbox responde a una necesidad creciente: disponer de trasteros y espacios de almacenaje flexibles, prácticos y seguros.

También forman parte de este ecosistema proyectos con un peso muy específico en sus sectores. Artes Gráficas de Ibiza, la rotativa de Diario de Ibiza, presta servicios de impresión en papel prensa y papel prensa mejorado de diferentes gramajes a rotativos de tirada nacional, publicaciones locales e internacionales vinculadas a Ibiza. CYR Soldadura, distribuidor oficial de Carburos Metálicos en Ibiza, suministra gases, equipos y soluciones para industria, construcción, náutica, mantenimiento, hostelería, ocio y discotecas.

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Esa diversidad explica por qué Montecristo no es solo un polígono industrial. Es una zona de trabajo estable, útil y reconocible; un lugar donde se cruzan la logística, el servicio profesional y la capacidad de respuesta. Su actividad no siempre se ve desde fuera, pero está presente en muchos gestos cotidianos: en los productos que llegan a los comercios, en los materiales que abastecen una obra, en los servicios que necesita un negocio o en la impresión que cada mañana llega a los lectores.