De las aulas a los escaparates: el proyecto 'Conecta FP' une a estudiantes y comercios de Ibiza

El instituto Sa Blanca Dona ha celebrado la jornada de agradecimiento y clausura del Proyecto 'Conecta FP', una iniciativa que ha permitido reconocer la implicación de los comercios colaboradores y reforzar la relación entre la Formación Profesional, el tejido empresarial y las instituciones locales.

El acto contó con la participación de representantes del Ayuntamiento de Ibiza, miembros de la comunidad educativa y una amplia representación de los establecimientos que, durante el curso, han colaborado con el alumnado en las campañas de escaparatismo de Navidad y San Valentín.

La jornada se convirtió en un espacio de encuentro y networking, en el que se compartieron experiencias, se identificaron necesidades formativas y se exploraron nuevas vías de colaboración entre el centro educativo y los comercios de la ciudad.

‘L’Art de fer Barri’, un reconocimiento al comercio local

Uno de los momentos más destacados fue el reconocimiento individual a los comercios participantes, que recibieron un detalle conmemorativo bajo el lema 'L’Art de fer Barri', en agradecimiento por su contribución a la formación de los futuros profesionales del sector.

Durante el encuentro también se presentó un resumen de los proyectos desarrollados a lo largo del curso y los asistentes pudieron ver una selección de los trabajos realizados en los establecimientos colaboradores. La colaboración entre el centro y el tejido comercial se ha visto reforzada con la formalización de un convenio entre el Ayuntamiento de Ibiza y el instituto Sa Blanca Dona, que permitirá dar continuidad a las actuaciones desarrolladas durante los últimos cursos.

Este acuerdo contempla la participación de los establecimientos comerciales en las campañas de dinamización comercial de Navidad y San Valentín, así como su colaboración en la acogida de alumnado durante los periodos de prácticas formativas del programa Fempo de Formación Profesional.

Un puente entre las aulas y el mercado laboral

La jornada también permitió establecer un intercambio de información entre los comercios y el centro educativo. Los empresarios participantes pudieron conocer de primera mano las competencias profesionales, digitales y comerciales que adquiere el alumnado durante sus estudios.

Por su parte, el profesorado recogió aportaciones sobre los perfiles profesionales más demandados actualmente por el mercado laboral.

Desde el instituto Sa Blanca Dona valoran de forma muy positiva esta colaboración con el tejido comercial de Ibiza, ya que permite acercar la educación a la realidad empresarial, impulsar la innovación comercial y contribuir a la competitividad de los negocios locales.

El proyecto 'Conecta FP', impulsado desde el Aula de Emprendimiento del instituto Sa Blanca Dona, se consolida así como una herramienta estratégica para fortalecer la relación entre la Formación Profesional y el sector productivo de Ibiza, fomentando la transferencia de conocimiento, la innovación y la creación de oportunidades para los profesionales del futuro.