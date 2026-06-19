Vuelve la fiesta más esperada de Ibiza... ¡y totalmente gratuita!

Chinois vuelve a rendir homenaje a Ibiza con una de sus citas más esperadas del verano. Este domingo, PORTSIDE celebra su cuarta edición en el puerto de Ibiza bajo el lema ‘For Ibiza, With Love’, una declaración de amor a la isla, a su comunidad y a todas las personas que mantienen vivo su espíritu único.

La fiesta, gratuita y al aire libre, reunirá a residentes, trabajadores, visitantes y amantes de la música electrónica en un entorno emblemático. Luciano, Bedouin y Bruz serán los encargados de la banda sonora.

PORTSIDE se ha consolidado como un evento especial dentro del calendario ibicenco. Más allá de la música, la propuesta busca dinamizar el puerto y agradecer el apoyo de instituciones, comercios, vecinos y público local. Chinois refuerza así su vínculo con Ibiza mediante una celebración abierta, cercana y con vocación de encuentro.

Luciano regresa por cuarto año consecutivo con su energía inconfundible y su sonido latin house. Bedouin, por su parte, vuelve tras el éxito de SAGA, reconocida en los Vicious Awards 2025 como Mejor Fiesta House de Ibiza. El cartel lo completa Bruz, residente en la isla y uno de los talentos habituales del universo Chinois.

La noche continúa en Chinois Ibiza

Tras la celebración en el puerto, la música se trasladará al club para inaugurar la residencia estival SAGA de Bedouin. La apertura contará con Bedouin, Luciano como invitado especial, Jimi Jules B2B Trikk y Manu R B2B Sammer.

Una jornada para sentir la magia de Ibiza, compartir la música y celebrar el amor por la isla.