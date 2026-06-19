Intentó violar a su compañera de piso mientras dormía, la persiguió y la agarró del cuello y los brazos: ahora se enfrenta a 3 años y 6 meses de cárcel

Un hombre de 56 años se enfrenta a tres años y seis meses de cárcel acusado de un delito contra la libertad sexual por abusar e intentar violar a una compañera de piso. La Audiencia Provincial de Baleares acoge este lunes por la mañana (9,45 horas) la vista previa del juicio por unos hechos que ocurrieron el 21 de enero de 2023 y por los que en encausado estuvo detenido dos días.

Ese día, el hombre, de nacionalidad paraguaya, y la víctima se encontraban en el piso que compartían con otras personas en la ciudad de Ibiza. "El encausado, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, aprovechando que tras haber ingerido la mujer bebidas alcohólicas que mermaban sus capacidades físico y volitivas, y que se encontraba dormida en la cama, le quitó la ropa de la parte de abajo y se colocó presionando sus genitales contra la zona de la vagina y el cuerpo desnudo de ella", apunta el escrito de acusación, que matiza que no consta que "llegara a penetrarla".

Al darse cuenta de lo que estaba pasando la mujer pidió al agresor que la dejara en paz, que no quería tener relaciones con él. En ese momento "la agarró del cuello y de los brazos, por lo que ella tuvo que forcejear con el encausado para poder librarse de él". Cuando pudo lograrlo, él la persiguió por el salón y la cocina "hasta que pudo llegar a su cuarto y encerrarse, desde donde llamó a sus familiares".

El suceso afectó a la víctima tanto física como emocionalmente. Tenía lesiones en la cara interna del muslo y la pierna izquierda, también erosiones y moratones en la derecha así como en los dedos de los pies, la región cervical, las manos y la zona dorsal. Desde ese momento sufre "grave temor y desasosiego".

Además de la pena de prisión de tres años y seis meses la Fiscalía solicita, una vez cumplida la pena, seis años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la mujer durante seis años así como de comunicarse con ella. También una indemnización de 15.000 euros. Por el delito de lesiones solicita una multa de diez euros al día durante tres meses.