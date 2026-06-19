Turismo en Ibiza: los hoteleros piden a Sant Antoni y Sant Josep unificar la política turística para la bahía

Los hoteleros de la bahía de Sant Antoni se han reunido con los alcaldes de Sant Josep y de Portmany, Vicent Roig y Marcos Serra, respectivamente, para trasladarles la necesidad de unificar la política turística de la zona y de "seguir trabajando desde una visión conjunta de la bahía, entendida por el sector como un destino turístico con identidad propia, más allá de su división administrativa entre dos municipios".

La nueva junta directiva de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la Bahía de Sant Antoni, presidida por Damián Marí, explica en un comunicado que ha mantenido este viernes sus primeras reuniones institucionales con los alcaldes con el objetivo de "presentarse formalmente" y "compartir las principales prioridades del sector turístico" para la bahía de Sant Antoni.

Durante ambos encuentros, la asociación ha puesto sobre la mesa, como otras prioridades, "la mejora de la seguridad y la limpieza, así como el mantenimiento del espacio público y la convivencia". También se abordaron cuestiones relacionadas con el impacto que "determinadas situaciones de degradación urbana pueden tener sobre la imagen del destino" y la importancia de "seguir mejorando servicios públicos esenciales para residentes y visitantes".

Interlocución "cercana"

La entidad ha trasladado su voluntad de mantener una "interlocución cercana y constructiva con las administraciones", así como de "contribuir activamente a la mejora de uno de los principales enclaves turísticos de Ibiza, la Bahía de Portmany".

Según añaden en la nota, en el encuentro mantenido con Sant Josep el alcalde les trasladó, entre otras cuestiones, "el proyecto en el que trabaja el Consistorio para mejorar el alcantarillado de la zona, con el objetivo de incidir positivamente en la gestión del ciclo del agua en la bahía y contribuir a una mayor sostenibilidad y calidad de las aguas".

Reunión entre los hoteleros de la bahía y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. / Hoteleros de la Bahía de Sant Antoni

Por su parte, en la reunión con Sant Antoni, Marcos Serra les informó de "la valoración positiva que realiza la Corporación del Plan de Turismo Responsable, que ha permitido, entre otras acciones, triplicar el número de cámaras de videovigilancia, reforzando así la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Trabajar codo con codo para mejorar la bahía"

"El objetivo de esta nueva etapa es trabajar codo con codo con ambos ayuntamientos para seguir mejorando la bahía de Sant Antoni y acompañar, desde la colaboración, en la transformación que está viviendo el destino", señala Damián Marí en el comunicado. Y añade: "El sector ha realizado una apuesta muy importante por la modernización y la mejora de la calidad de la oferta. Creemos que existe una gran oportunidad para seguir avanzando juntos en aspectos clave como la seguridad, la convivencia, el cuidado del espacio público y la competitividad del destino".

La asociación ha reiterado su disposición a colaborar con ambas administraciones en el seguimiento de las cuestiones planteadas y en la definición de líneas de trabajo compartidas que permitan seguir reforzando el posicionamiento de la bahía de Sant Antoni.