The Site Ibiza estrena una nueva forma de vivir Platja d’en Bossa

Platja d’en Bossa suma un nuevo punto de referencia con la inauguración de The Site Ibiza, el nuevo concepto de Palladium Hotel Group que nace con vocación de transformar la manera de disfrutar la isla. El proyecto reúne en un mismo enclave hospitalidad cinco estrellas, gastronomía de primer nivel, cultura, moda, retail y entretenimiento, consolidando una propuesta pensada para quienes buscan vivir Ibiza desde una mirada contemporánea, sofisticada y conectada con su esencia.

La presentación oficial tuvo lugar con un gran evento que sirvió también para inaugurar BLESS Ibiza The Site, el segundo hotel de la marca BLESS Collection Hotels en la isla. La cita reunió a numerosos rostros conocidos, representantes institucionales y entidades empresariales de Ibiza, en una noche que puso el foco en el papel de Platja d’en Bossa como uno de los grandes escenarios de transformación turística del Mediterráneo.

Un destino con identidad propia

The Site Ibiza integra dos hoteles de cinco estrellas con personalidades diferenciadas y complementarias. Por un lado, BLESS Ibiza The Site aporta una visión sobria, cuidada y experiencial del lujo, con 461 habitaciones, interiorismo firmado por Lázaro Rosa-Violán Studio, centro wellness y una potente oferta gastronómica. Por otro, The Unexpected Ibiza Hotel, inaugurado en 2025 tras una completa transformación, propone una experiencia más vibrante, inspirada en el espíritu del icónico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, con 181 habitaciones y suites.

Esta combinación permite al enclave ofrecer dos formas distintas de vivir Ibiza. Una más serena, ligada al bienestar, el diseño y el placer consciente. Otra más atrevida, vinculada al entretenimiento, la energía y la sorpresa. Ambas comparten un mismo objetivo: elevar la experiencia del visitante y aportar valor a un destino que sigue evolucionando sin perder su carácter.

Gastronomía, moda y cultura en un mismo lugar

Uno de los grandes atractivos de The Site Ibiza es su hub gastronómico, que reúne nombres de gran proyección nacional e internacional. Gordon Ramsay Hell’s Kitchen, StreetXO Ibiza, COYA Ibiza, Leña, Lobito de Mar, Sublimotion y TATEL Ibiza forman parte de una oferta diseñada para convertir el enclave en parada imprescindible para los amantes de la alta cocina y las experiencias culinarias singulares.

A ello se suma IBIZA Gallery, un espacio de 4.800 metros cuadrados que fusiona moda, pop-ups, arte contemporáneo y creatividad. Con boutiques de firmas de prestigio y nuevas incorporaciones como Chloé, Orlebar Brown, Red Bull Alpha Tauri, reVOLVER Sunglasses o Aesop, IBIZA Gallery se posiciona como un enclave creativo llamado a atraer tanto al público local como al visitante internacional.

La apuesta de Palladium Hotel Group por este proyecto supera los 90 millones de euros y refuerza el vínculo histórico de la compañía con Ibiza. The Site Ibiza no solo amplía la oferta de Platja d’en Bossa, sino que también representa una declaración de intenciones: impulsar un modelo de destino más diverso, más cuidado y más conectado con la calidad.