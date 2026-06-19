Susto de madrugada en Ibiza por un incendio en una pizzería frente al puerto

Bomberos del Parque Insular de Ibiza intervinieron pasada la medianoche de este jueves en la pizzería Bella Napoli, situada en la avenida de Santa Eulària, frente al puerto de Ibiza, tras recibirse un aviso por la presencia de humo saliendo de la chimenea de la azotea del establecimiento.

Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que el fuego se había iniciado en el interior del sistema de extracción de humos del restaurante. Para poder sofocar las llamas, los bomberos tuvieron que desmontar parte de la chimenea.

Según las primeras comprobaciones, el incendio se habría originado por la grasa acumulada en la campana extractora de humos. Hasta el lugar se desplazaron cinco efectivos del Parque Insular de Ibiza con un camión.

La intervención se prolongó durante aproximadamente una hora y finalizó sin daños personales ni otras afecciones más allá de los daños estructurales causados por el fuego.