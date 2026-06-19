Sant Josep amplía la cobertura de autobús en Ibiza: las zonas que se benefician

El Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep han acordado una propuesta de mejora del transporte público en autobús en la zona oeste de la isla con el objetivo de "ampliar la cobertura territorial, reforzar la conectividad de los núcleos residenciales y atender necesidades específicas de movilidad" relacionadas con centros educativos e instalaciones deportivas.

La nueva contrata del servicio de autobuses de Ibiza comenzó a operar el pasado 1 de abril bajo la empresa Alsa con una nueva flota de autobuses, muchos de ellos eléctricos. El nuevo servicio comenzó en condiciones caóticas y muchos vecinos denunciaron que se habían quedado sin servicio, especialmente en zonas rurales, como Cala d'Hort.

Más líneas en zonas rurales

Tras las protestas, el Ayuntamiento, explica en una nota de prensa, ha decidido recuperar el servicio en Cala d’Hort, un núcleo que actualmente carece de conexión regular de transporte público. La propuesta contempla la incorporación de seis frecuencias diarias. Asimismo, se plantea un importante refuerzo de la oferta en es Cubells, que pasaría de tres a siete frecuencias diarias, lo que supone un incremento superior al 130 % respecto a la situación actual. Por su parte, Cala Vedella mantendría íntegramente su cobertura y mejoraría ligeramente su oferta, al pasar de siete a ocho frecuencias diarias.

Mejoras para los estudiantes

La propuesta también incluye una solución específica para "mejorar la movilidad diaria de los estudiantes y las familias de Cala de Bou". Fuera del calendario estival, la línea A1, que recorre la distancia que separa Sant Antoni de Cala Tarida, incorporaría una parada en el IES Sant Agustí y en las instalaciones deportivas anexas. Esta adaptación permitiría disponer de cuatro expediciones de acceso a la zona educativa y deportiva y siete expediciones de retorno, facilitando tanto la asistencia al instituto como la participación en actividades extraescolares y deportivas.

Según explican las administraciones implicadas, la medida responde a una necesidad detectada por el Ayuntamiento y por numerosos usuarios del servicio, al garantizar una alternativa de transporte público entre Cala de Bou, el IES Sant Agustí y las instalaciones deportivas del municipio.

Mariano Juan señala en la nota que el Consell de Ibiza "continuará trabajando conjuntamente con los ayuntamientos para garantizar una red de transporte público de la isla con más cobertura, más conexiones y unos servicios cada vez más adaptados a las necesidades reales de los residentes".