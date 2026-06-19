Enfermos de alzhéimer de Ibiza visitan el Ayuntamiento de Sant Antoni

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, han recibido esta mañana en las instalaciones del Ayuntamiento a un grupo de usuarios de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Eivissa y Formentera (Afaef).

Durante el encuentro, los asistentes han conocido el funcionamiento de la administración municipal y las tareas que desarrollan las distintas áreas del Consistorio. La visita ha permitido acercar la actividad institucional a los usuarios de la asociación y ofrecerles una visión más detallada del trabajo que realiza el Ayuntamiento.

Por su parte, representantes de Afaef han explicado la labor de la entidad, sus actividades diarias y los servicios de apoyo que ofrece a las personas afectadas por el alzhéimer y a sus familias. La jornada ha finalizado con una visita a la exposición instalada en el faro de ses Coves Blanques.