Sant Antoni refuerza su apoyo a mayores, Cruz Roja y al bienestar animal con nuevos convenios de colaboración

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha firmado varios convenios de colaboración con entidades sociales y de bienestar animal con el objetivo de reforzar la atención a colectivos vulnerables, las personas mayores y los animales abandonados en el municipio.

Según ha informado el Consistorio, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, junto al concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, ha formalizado un convenio con Cruz Roja Española que contempla una aportación económica de 30.000 euros para el desarrollo del proyecto de atención a personas en situación de vulnerabilidad.

La organización centra su actividad en la atención a personas con dificultades sociales y económicas, mediante acciones de acompañamiento y apoyo que favorecen la inclusión social, la autonomía económica y el acceso a recursos básicos. El Ayuntamiento destaca que estas iniciativas facilitan la integración y la participación de las personas beneficiarias en la sociedad.

Además, el Consistorio ha suscrito un acuerdo con la Asociación de Personas Mayores de Sant Mateu, que contará con una subvención anual de 5.500 euros. Según el Ayuntamiento, esta ayuda respaldará las actividades que la entidad impulsa para mejorar la calidad de vida y la atención de las personas mayores.

Con la firma de ambos convenios, Marcos Serra reafirma el compromiso municipal con las políticas sociales y de bienestar, según señala el Ayuntamiento.

Renovación del acuerdo con Fundació Gossos

Por otra parte, el Consistorio ha renovado su convenio de colaboración con la Fundació Gossos. Según han informado, Marcos Serra ha rubricado el acuerdo junto a la concejala de Bienestar Animal, Pepita Torres, y la presidenta del Patronato de la entidad, Gisela Oeri.

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y podrá ampliarse hasta un máximo de cuatro años adicionales. El Ayuntamiento explica que este acuerdo fortalece la cooperación con la organización sin ánimo de lucro dedicada al cuidado, la socialización y la formación de perros.

La Fundació Gossos, que cuenta con un centro de acogida en Sant Rafel, asumirá la atención de los perros abandonados, extraviados, desamparados o decomisados en el municipio. La entidad también prestará los cuidados veterinarios necesarios para garantizar el bienestar de los animales.

Asimismo, el Ayuntamiento y la Fundació Gossos han realizado un llamamiento a la ciudadanía para fomentar la adopción responsable y animan a las personas interesadas a contactar con la entidad y participar en las jornadas de puertas abiertas que organiza de forma periódica.

El Consistorio también recuerda la importancia de la tenencia responsable de animales de compañía y advierte de que el abandono de un perro constituye una infracción grave, con sanciones que pueden alcanzar los 10.001 euros.

Finalmente, el Ayuntamiento ha agradecido a la Fundació Gossos su trabajo constante en el municipio y ha destacado su implicación en la protección y el cuidado de los animales.