El Ib-Salut reorganiza la unidad de Psiquiatría de Ibiza para reconducir la crisis

Casi un mes después de que Diario de Ibiza publicara el estado de excepcionalidad en el que se encuentra desde hace meses el servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), según denunciaron diez de los catorce profesionales que están en plantilla, los responsables de la sanidad pública balear han sacado el bisturí y han llevado a cabo cambios que consideran de relevancia y que tienen como objetivo "recuperar poco a poco la normalidad" en esta unidad.

La consellera balear de Salud, Manuela García, ya anunció a finales del pasado mes de mayo en una visita a Ibiza que se había puesto en marcha un procedimiento de mediación para intentar reconducir la situación en el servicio de Psiquiatría y Salud Mental. Las primeras decisiones de calado se han conocido este martes, tras otra visita a la isla de la responsable de la sanidad balear.

A partir de ahora, sale de la coordinación de esta unidad Cristina Merino, que la ha dirigido en los últimos trece años, y la asume la dirección médica del Hospital Can Misses "de manera transitoria". Desde ASEF añaden además que se crea la figura de un coordinador de Salud Mental para Es Viver, que asume el doctor Álvaro Palma, desde diciembre de 2023 responsable de la Unidad de Patología Dual del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que además ayudó a crear en junio de 2019. La jefatura de esta unidad en el Hospital Can Misses, por lo tanto, queda "jerarquizada por la dirección médica de Atención Hospitalaria", añaden desde ASEF, que aprovecha para "agradecer el trabajo realizado por la doctora Merino" durante el tiempo en el que ha sido su responsable.

Una de las primeras consecuencias de estas medidas, destacan desde la gerencia de la sanidad pública, es el regreso a la actividad médica de uno de los psiquiatras que hasta ahora estaba de baja en la unidad; por lo que se mantienen seis en esta situación de baja laboral.

El proceso de mediación "sigue abierto"

Todos los cambios se han hecho efectivos este mismo jueves, apuntan desde ASEF, desde donde añaden que el periodo de mediación abierto hace casi un mes "sigue abierto". "Estos cambios", con la salida de Merino y la incorporación de Palma como coordinador en Es Viver, "ayudarán a estabilizar la situación" en Psiquiatría. "Palma es un hombre de consenso, será bien recibido y podrá aportar mucho para que la situación siga normalizándose".

A finales del pasado mayo, la propia consellera reconocía que, desde que "fueron conscientes" de la situación de este servicio en Ibiza y Formentera, estaban "trabajando de una manera intensa" a través de esta iniciativa de mediación puesta en marcha por el Servicio de Salud. La consellera hizo estas declaraciones durante la presentación en el Hospital Can Misses de la primera donación de órganos en asistolia controlada, un procedimiento que supone un avance importante para la capacidad asistencial del centro y para el sistema de trasplantes.

La situación crítica en esta unidad del Área de Salud pitiusa se hizo pública el pasado 24 de mayo después de que varios psiquiatras que la componen se pusieran en contacto con Diario de Ibiza. Entonces, explicaron que habían firmado un escrito de denuncia ante la dirección general de Salud Mental, la dirección médica, el servicio de prevención de riesgos laborales, la Unidad de Seguridad del Paciente y los sindicatos correspondientes, en el que "trasladaban su creciente preocupación ante la situación que atraviesa la unidad en sus distintos niveles asistenciales".

Las quejas de los profesionales

Según explicaban en esta denuncia a sus superiores jerárquicos, "en la actualidad, la organización del servicio está afectando de manera significativa a la calidad y la seguridad de los cuidados, así como al bienestar de los profesionales (facultativos, enfermería, TCAE, terapeutas ocupacionales, administrativos, monitores, celadores y personal de seguridad), quienes estamos desarrollando nuestra labor bajo una presión asistencial insostenible".

Criticaban la gestión de la unidad de la coordinadora, que lleva en el cargo 13 años y que ha abierto "nada menos que seis expedientes" a profesionales del servicio. "Uno ya es algo excepcional, imagínese seis", aseguraba uno de los psiquiatras de la unidad. Y lamentaban el "poco o nulo caso" que aseguran les hacen desde la dirección de ASEF.

En la misma información se incorporó la reacción de la dirección del Área de Salud, que reconocía que era "conocedora de las inquietudes trasladadas por parte de profesionales de la Unidad de Salud Mental en relación con la organización y funcionamiento del servicio". Y añadía, ya entonces: "El ámbito de la salud mental afronta desde hace tiempo una elevada presión asistencial y organizativa, una situación compleja que exige una adaptación continua de los recursos y de la organización asistencial para garantizar una atención adecuada a los pacientes". Esta situación de "elevada presión asistencial" se había "agravado en las últimas semanas por la baja laboral de siete facultativos".