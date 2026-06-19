Rubén Armando Sánchez, sobre hacer amigos en Ibiza: "He conocido personas del mundo entero, pero amigos solo cuatro o cinco"

La pregunta planteada por Diario de Ibiza en Facebook —"¿Crees que es difícil hacer amigos en Ibiza?"— abre un debate entre los lectores sobre la amistad, la vida social en la isla y la diferencia entre conocer gente y construir vínculos verdaderos.

Entre los comentarios, varios usuarios han coincidido en que la dificultad no está tanto en Ibiza como en el propio "concepto" de amistad. Ana Maria Moya Gonzalez resume esta idea al afirmar que "la palabra amigo es muy grande en cualquier sitio". En la misma línea, Juan Cardona Torres señala que "amigo significa muchas cosas" y que, en realidad, "conocidos es lo más correcto", porque los amigos de verdad "se pueden contar con los dedos de una mano, y seguro que sobran dedos".

Una opinión similar expresa Ana Martín, que distingue entre la vida social y la amistad profunda: "Conocidos muchos, pero realmente amigos buenos pocos". También J E Ganesha Rosita Shung apunta que en la isla se puede encontrar "gente de paso", pero que "la palabra amigos queda grande".

Una isla con mucha gente de paso

Uno de los temas más tocados en el debate es el carácter temporal de muchas relaciones en Ibiza. Gordon Freeman explica que, según su experiencia, muchos residentes no invierten tiempo en conocer a personas que probablemente se irán al final de la temporada. "A los residentes de Ibiza lo que les pasa, y los entiendo, es que no van a perder tiempo en conocer a una persona que se va a ir en septiembre u octubre y lo más seguro es que no la van a ver más en su vida", escribe. El mismo usuario cuenta que ha empezado a tener amigos en la isla "a partir del año y medio", cuando los demás comprobaron que realmente se quedaba. "Es lógico que hagan eso", añade, poniendo sobre la mesa una de las particularidades sociales de Ibiza: la diferencia entre quienes viven todo el año y quienes llegan solo para la temporada.

Rubén Armando Sánchez también relató una experiencia marcada por esa distinción. Explicó que estuvo 20 años en la isla, ha conocido "gente del mundo entero" y ha compartido muchas vivencias, pero que amigos, en sentido estricto, fueron "solo 4 o 5". Para él, la amistad implica compartir "tu casa, tu familia, intimidad", mientras que el resto son más bien "amigos de salidas" o de momentos puntuales.

Buena vibra, dinero y amistades interesadas

No todos los comentarios son pesimistas, ya que Valentín Montero Reina sostiene que hacer amigos en Ibiza "no es nada difícil" si uno se mueve por la isla "con buena vibra". En su opinión, en esos casos "te acogen con mucho cariño".

Sin embargo, otros lectores responden con ironía y asocian la facilidad para hacer amigos con el dinero, el ocio o el ambiente de lujo de la isla. Yani Ibiza escribe que "si traes yate y bolsón, tienes muchas probabilidades", mientras que Gálvez Rubén se encuentra en la misma línea con un escueto: "Si tienes yate, nel".

Juan Marí Riera también vincula el tema con las relaciones interesadas al señalar que "con la cartera llena" aparecen "amigos por doquier", aunque añade que "cada día quedan menos pagafantas". Isabel Mendoza Leandro es más tajante y afirma que "ya no existe la amistad sincera", porque muchos buscan "provecho de alguna manera".

La nostalgia de otra Ibiza

El debate también deriva hacia una reflexión sobre el cambio social de la isla. Joaquim Herrero García recuerda "aquella Ibiza de los 50, 60 y 70", una época que, según él, estuvo marcada por la convivencia y la amistad como "señal de identidad". En su comentario lamenta que esa Ibiza haya cambiado por la llegada de población de fuera, el dinero fácil, la picaresca y la pérdida de valores.

Para este lector, de aquella sociedad "idílica" queda poco, aunque afirma que siempre amará la isla por sus experiencias y recuerdos personales. Su intervención se enfoca en una mirada nostálgica sobre una Ibiza anterior al modelo actual, más vinculada a la comunidad, la identidad local y la vida compartida.

Otros comentarios, en cambio, muestran que los vínculos duraderos sí existen. Joelle Galiana asegura que conserva amigos ibicencos desde 1984, mientras que Antonio Aranda Rubiales afirma que sus mejores amigos son ibicencos.