Rio, el niño de Ibiza que renuncia a sus regalos de cumpleaños para ayudar a los animales de Sa Coma

Rio, un niño de siete años de Ibiza, decidió celebrar su cumpleaños con una buena acción para los animales del Centro de Protección Animal Sa Coma: pidió no recibir regalos y solicitó dinero para poder comprar comida y material destinado a los perros y gatos del centro.

Rio posa sonriente con el alimento que consiguió para los animales de Sa Coma. / Ayuntamiento de Ibiza

Con el dinero recaudado, Rio adquirió todo lo que pudo para los animales y acudió después a Sa Coma para entregar personalmente la donación. En las imágenes difundidas en Instagram por el Ayuntamiento de Ibiza y el Centro de Protección Animal Sa Coma, el niño aparece sonriente y orgulloso junto al alimento y el material comprado para los animales.

Sa Coma y el Consistorio han agradecido públicamente el gesto de Rio, al que han definido como "un joven ejemplar" con solo siete años. "Gracias, Rio. Regalarnos el material y tu sonrisa nos impulsan a continuar trabajando por y para los animales de Ibiza", señalaron en la publicación.