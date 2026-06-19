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Una playa para respirar: Caló des Moro se consolida como espacio libre de humo

La campaña ‘Platges sense fum’ acerca a residentes y turistas los beneficios de las playas libres de tabaco y residuos

Jornada libre de humo en Caló des Moro

Jornada libre de humo en Caló des Moro

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Jornada libre de humo en Calo des Moro / Ayuntamiento de Sant Antoni

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha desarrollado esta mañana una nueva acción informativa en Caló des Moro en el marco del programa ‘Platges sense fum’, una iniciativa impulsada por la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental del Govern balear para promover hábitos saludables y contribuir a la conservación del litoral.

La actividad, que ha contado con una mesa informativa, forma parte de las acciones de sensibilización que se llevan a cabo durante la temporada estival para acercar la campaña tanto a residentes como a turistas. El objetivo es fomentar estilos de vida saludables, dar a conocer los beneficios de una vida sin tabaco y promover el respeto por las playas libres de humo y residuos.

La colaboración ciudadana para preservar los espacios naturales

Jornadas en la playa contra el tabaco.

Jornadas en la playa contra el tabaco. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

Desde el Consistorio han señalado que este tipo de iniciativas también buscan apelar a la colaboración ciudadana para preservar los espacios naturales y reforzar la conciencia ambiental entre los usuarios de las playas.

Aunque la ordenanza de playas de Sant Antoni no fija una multa específica por fumar, la Ley estatal de residuos permite a los ayuntamientos regular esta limitación y sancionar las infracciones leves con multas de hasta 2.000 euros.

Primera playa de Sant Antoni libre de humo

La concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, ha recordado que Caló des Moro es la primera playa del municipio adherida al programa y ha destacado la importancia de la implicación de la ciudadanía para mantener estos entornos libres de residuos. Asimismo, ha indicado que la playa cuenta con señalización específica que identifica su adhesión a la iniciativa.

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Como complemento a la jornada, se han instalado paneles informativos de concienciación para prevenir la contaminación marina por plásticos y se ha distribuido material divulgativo sobre la correcta gestión de los residuos. Estas acciones pretenden promover buenas prácticas ambientales y sensibilizar sobre la necesidad de proteger el entorno costero.

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