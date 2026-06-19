Todos los planes para disfrutar de la Nit de Sant Joan en Ibiza y Formentera

Ibiza y Formentera se preparan para celebrar este martes, 23 de junio, la Nit de Sant Joan, una de las citas más especiales del calendario festivo, con una amplia programación que combina fuego, música, tradición y actividades populares en distintos puntos de la isla.

El epicentro volverá a estar en Sant Joan, donde la celebración reunirá conciertos, batucada, sesiones de DJ y el esperado encendido de los nou foguerons a medianoche. También habrá ambiente festivo en Vila, con actos en Talamanca, ses Figueretes, ses Figueres y sa Punta, donde no faltarán la música en directo, los DJ, las actividades familiares y los tradicionales macarrons de Sant Joan.

Mientras que en Formentera estará en El Pilar de la Mola, con conciertos, torrada y el encendido de las hogueras.

La programación se extiende además a otros núcleos como Ca n’Escandell, Santa Eulària, es Puig d’en Valls, Santa Gertrudis y Es Cubells, que celebrarán la noche con propuestas para todos los públicos, desde ball pagès, conciertos y talleres infantiles hasta hogueras, café caleta, actividades tradicionales y correfocs.

Con decenas de actividades repartidas por toda la isla, la Nit de Sant Joan volverá a reunir a miles de personas en torno al fuego, la música y las tradiciones que marcan el inicio simbólico del verano en Ibiza.

Aquí están los principales actos:

Sant Joan

Párking detrás de la iglesia

19 horas: DJ Toni Torres.

DJ Toni Torres. 21 horas: concierto de Groove Garage.

concierto de Groove Garage. 23 horas: Aiyé Batucada.

Aiyé Batucada. 0 horas: Encendido de los nou foguerons.

Plaça d’Espanya

0 horas: DJ Sr. Cardona.

DJ Sr. Cardona. 2 horas: DJ JohnSax.

Carrer de l’Ajuntament

22 horas: Andy Grandez.

Andy Grandez. 1 horas: Adam Barquín.

Eivissa

Platja de Talamanca

20 horas: ‘Ace of hearts’, DJ Jessica Ros e Iván Roman.

‘Ace of hearts’, DJ Jessica Ros e Iván Roman. 20.30 horas: Macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan. 21 horas: Música en vivo con el grupo Canallas del Guateke.

Música en vivo con el grupo Canallas del Guateke. 22.30 horas: ‘Ace of hearts’, DJ Jessica Ros e Iván Roman.

Barri de ses Figueres

21.30 horas: Música en vivo con el grupo Los del Varadero, plataforma frente al Hotel Ses Figueres.

Platja de ses Figueretes

18 horas: Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza.

Talleres, actividades infantiles y animación en la plaza. 20 horas: Concierto ‘Entre revetlles i amors’, actuación de final de curso de alumnos del coro de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes.

Concierto ‘Entre revetlles i amors’, actuación de final de curso de alumnos del coro de la Asociación de Vecinos de ses Figueretes. 21 horas: Macarrons de Sant Joan.

Macarrons de Sant Joan. 21 horas: Música en vivo con el grupo Esta me la sé.

Música en vivo con el grupo Esta me la sé. 22.30 horas: DJ DRamones.

Platgeta de sa Punta

20 horas: Música en vivo con Soul Doctor, con Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda.

Música en vivo con Soul Doctor, con Matteo Crocetti y Gabriel de Miranda. 22 horas: DJ.

Servicio gratuito de buses adaptados de 19 a 2 horas, entre la avenida de España y Talamanca. Es necesario presentar la tarjeta ciudadana de autobús.

Ca n’Escandell

20 horas: DJ Petter Marttos, desde Barcelona.

DJ Petter Marttos, desde Barcelona. 22 horas: ‘Discover Ibiza’, ‘San Pablo bajo el hechizo’ y ‘Meigas y conjuro payés Café Caleta’, a cargo de Acrobati-k. Café caleta gratis hasta agotar existencias.

‘Discover Ibiza’, ‘San Pablo bajo el hechizo’ y ‘Meigas y conjuro payés Café Caleta’, a cargo de Acrobati-k. Café caleta gratis hasta agotar existencias. 0.30 horas: Final de fiesta.

Santa Eulària

Santa Eulària

18.30 horas: Paseos en carro para los más pequeños, desde la calle Marià Riquer Wallis hasta la Font d’en Lluna.

Paseos en carro para los más pequeños, desde la calle Marià Riquer Wallis hasta la Font d’en Lluna. 19 horas: Talleres y juegos infantiles, Font d’en Lluna.

Talleres y juegos infantiles, Font d’en Lluna. 20.30 horas: Ballada popular a cargo del grupo Es Broll, Font d’en Lluna.

Ballada popular a cargo del grupo Es Broll, Font d’en Lluna. 21.30 horas: Actuación de Ibiza Comedy Band, plaza de Isidor Macabich.

Actuación de Ibiza Comedy Band, plaza de Isidor Macabich. 23.30 horas: Encendido de los foguerons, plaza de Isidor Macabich.

Es Puig d’en Valls

19.30 horas: Juegos infantiles, aparcamiento del campo de fútbol.

Juegos infantiles, aparcamiento del campo de fútbol. 20.15 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan, aparcamiento del campo de fútbol.

Concurso de macarrons de Sant Joan, aparcamiento del campo de fútbol. 20.30 horas: Ball pagès con la Colla de Ball Pagès des Puig d’en Valls y els Xacoters de sa Torre, aparcamiento del campo de fútbol.

Ball pagès con la Colla de Ball Pagès des Puig d’en Valls y els Xacoters de sa Torre, aparcamiento del campo de fútbol. 21 horas: Actuación musical de Yacaré, aparcamiento del campo de fútbol.

Actuación musical de Yacaré, aparcamiento del campo de fútbol. 23 horas: Encendido de los foguerons, aparcamiento del campo de fútbol.

Santa Gertrudis

20.30 horas: Concierto de Simple Rock, plaza de la Iglesia.

Sant Josep

Nit de Sant Joan de l'Institut d'Estudis Eivissencs en es Cubells

18.30 horas: Actividades tradicionales, concierto de Arredefolk, lectura del manifiesto de la Nit de Sant Joan, presentación del cartel oficial de Vicent Barbany Ferrer y de la canción del Concurs Nit de Sant Joan, ‘No ho semblava’, de Juanjele. Aparcamiento próximo a la iglesia.

Actividades tradicionales, concierto de Arredefolk, lectura del manifiesto de la Nit de Sant Joan, presentación del cartel oficial de Vicent Barbany Ferrer y de la canción del Concurs Nit de Sant Joan, ‘No ho semblava’, de Juanjele. Aparcamiento próximo a la iglesia. 23 horas: Correfoc de Es Mals Esperits y encendido del fogueró.

Sant Jordi

20 horas: Ball pagès a la salida de misa.

Ball pagès a la salida de misa. 20 horas: Salchichada popular para todos.

Salchichada popular para todos. 20 horas: Concierto de Five Guys y sesión musical hasta medianoche.

Concierto de Five Guys y sesión musical hasta medianoche. 20 horas: Macarrons de Sant Joan para todos a cargo de la Comissió de Festes.

Sant Antoni

Can Bonet

19 horas: Fiesta de la espuma y castillos hinchables.

Fiesta de la espuma y castillos hinchables. 20.30 horas: Música con Jdejhou Dj.

Música con Jdejhou Dj. 21.30 horas: Concurso de macarrons de Sant Joan.

Concurso de macarrons de Sant Joan. 22 horas: Concurso de ucs.

Concurso de ucs. 23 horas: Encendido de la hoguera.

Forada

20 horas: Taller de hierbas ibicencas.

Taller de hierbas ibicencas. 22 horas: Torrada popular y concurso de macarrons de Sant Joan.

Torrada popular y concurso de macarrons de Sant Joan. 24 horas: Encendido de la hoguera.

Formentera. El Pilar de la Mola

El Pilar de la Mola