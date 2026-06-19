¿Y si el plan más salvaje del fin de semana en Ibiza estuviera en [UNVRS]?

La temporada 2026 de [UNVRS] sigue elevando la apuesta en Ibiza con un fin de semana diseñado para mostrar toda la dimensión artística, tecnológica y musical del primer hyperclub del mundo. Este sábado 20 de junio, elrow regresará al recinto con Hallucinarium, una de sus propuestas más ambiciosas hasta la fecha. Solo un día después, el domingo 21 de junio, Carl Cox inaugurará su segunda temporada de residencia con un All Night Long que lo situará al frente de la Main Room durante toda la noche.

Dos citas consecutivas que confirman el peso de [UNVRS] dentro de la escena electrónica global y que condensan dos formas distintas de entender la cultura club: la explosión visual, inmersiva y colectiva de elrow, y la profundidad sonora de uno de los artistas más influyentes de la historia del techno y el house.

Elrow abre el viaje con Hallucinarium

La residencia de elrow en [UNVRS] continúa este sábado con Hallucinarium, una experiencia inmersiva que forma parte de The WOW Factory Presents Enter The WORTEX, el nuevo universo temático que define sus sábados en el hyperclub ibicenco. Tras el éxito de su estreno la pasada temporada, la marca ha consolidado su presencia en el recinto como una de las citas imprescindibles del verano.

Bajo el concepto Enter The WORTEX, elrow invita al público a atravesar un agujero de gusano tecnicolor que rompe con la realidad cotidiana para adentrarse en una dimensión paralela donde la imaginación, el caos creativo y la sorpresa constante son las únicas normas. En esta ocasión, Hallucinarium propone una exploración de la mente y la percepción inspirada en el universo artístico de los reconocidos creadores psicodélicos Alex Grey y Allyson Grey.

El resultado es una experiencia multisensorial donde arte, música y performance convergen para crear un entorno vivo, poblado por esculturas monumentales, criaturas fantásticas y visuales hipnóticos. Todo ello evoca la interconexión de la conciencia humana y las geometrías sagradas características de la obra de ambos artistas.

La tecnología de última generación de [UNVRS] permite llevar el imaginario de elrow a una nueva dimensión. Pantallas envolventes, efectos visuales cinéticos, escenografías monumentales y actuaciones en directo convierten cada rincón del recinto en una extensión del espectáculo, difuminando la frontera entre pista de baile y experiencia artística.

Elrow en [UNVRS]. / TNL

En el apartado musical, la noche reunirá una selección de artistas capaces de mantener la energía en constante ebullición. El francés Dombresky encabezará una programación que también contará con la presencia del productor danés Kölsch, el sevillano Wade y DREYA V, en una combinación que promete recorrer los territorios del house, el tech house y el techno durante toda la madrugada.

Con puertas abiertas desde las 23 horas, Hallucinarium se perfila como una de las citas más espectaculares del calendario clubbing de Ibiza este fin de semana. Una inmersión total en el universo elrow donde la música electrónica sirve de vehículo para un viaje colectivo más allá de la realidad.

Carl Cox toma el control del domingo

El fin de semana continuará el domingo 21 de junio con una de las aperturas más esperadas del verano electrónico. Carl Cox regresa a [UNVRS] para dar inicio a la segunda temporada de su residencia en el club con un formato tan exigente como especial: un All Night Long que le permitirá tomar el control absoluto de la narrativa musical durante toda la noche.

Tras una temporada inaugural que confirmó la química entre el icono británico y el revolucionario espacio creado por The Night League, la historia entra ahora en una nueva fase. Durante 16 domingos consecutivos, Carl Cox volverá a convertir [UNVRS] en un laboratorio de exploración sonora donde convivirán sesiones maratonianas, encuentros inéditos entre artistas y noches conceptuales diseñadas específicamente para la escala y las posibilidades tecnológicas del venue.

Carl Cox en [UNVRS]. / TNL

La apertura de la temporada queda reservada íntegramente para Cox. Sin invitados en la Main Room y sin interrupciones en el viaje musical, el británico tendrá vía libre para recorrer décadas de cultura electrónica, transitando con naturalidad entre house, techno y sonidos más experimentales. Un formato que ha definido algunos de los momentos más memorables de su carrera y que encuentra en [UNVRS] un escenario diseñado para amplificar cada matiz de la experiencia.

La temporada 2026 se presenta como una de las más ambiciosas de su trayectoria en Ibiza. A lo largo del verano pasarán por la Main Room artistas como CamelPhat, Honey Dijon, Richie Hawtin, The Martinez Brothers, Luciano, Joseph Capriati, Nicole Moudaber, Dennis Cruz, Chris Stussy, David Guetta, Louie Vega, Sasha, John Digweed y muchos más, además de una colección de B2B inéditos concebidos exclusivamente para esta residencia.

Entre los momentos más destacados figuran el histórico Carl Cox B2B David Guetta durante la House Night del 26 de julio, el esperado Carl Cox B2B Louie Vega en la Disco Night del 13 de septiembre y una serie de encuentros nunca antes vistos junto a Dennis Cruz, Joseph Capriati, Nicole Moudaber, Chris Stussy o The Martinez Brothers.

Mientras tanto, la experiencia se extenderá más allá de la Main Room. Este domingo, el espacio Wild Comet contará con la presencia de Melon Bomb, uno de los colectivos más representativos del espíritu balear contemporáneo. Con su combinación de house, disco y sonidos eclécticos vinculados a la esencia original de Ibiza, el grupo aportará una dimensión complementaria a una noche concebida para celebrar la diversidad musical de la isla.

Con una arquitectura diseñada para potenciar la conexión entre artista y público, tecnología inmersiva de última generación y una escala sin precedentes, [UNVRS] vuelve a convertirse en el entorno ideal para vivir dos noches de alto impacto. Primero, con la fantasía desbordante de elrow y su Hallucinarium. Después, con la precisión, la energía y el recorrido musical de Carl Cox.