Noche de San Juan. Up&Down
La noche de San Juan en Ibiza se cena frente al mar en Up&Down
La propuesta incluye una velada con cóctel de bienvenida, menú especial y la carta habitual
La noche de San Juan tiene algo especial. El fuego, el mar, los deseos y la llegada del verano convierten el 23 de junio en una de las citas más esperadas del año. En Up&Down, el restaurante del hotel OD Talamanca, la celebración se vive con una propuesta pensada para disfrutar sin prisas, frente al mar y con el atardecer como primer invitado.
El restaurante ha preparado un Menú Especial Noche de San Juan para quienes quieran brindar por esta fecha en un entorno privilegiado. La experiencia comienza con ‘La Llama de San Juan’, un cóctel de bienvenida creado especialmente para la ocasión.
El menú incluye sashimi de sirviola con teriyaki de algarroba, pico de gallo y helado de flaó, seguido de entrantes para compartir como jamón de bellota con pan con tomate, gamba roja de Ibiza a la plancha y baos de papada ibérica con mayonesa de kimchi.
Un plan para compartir
Como principal, Up&Down propone lomo bajo de vaca madurada con mantequilla de hierbas ibicencas, acompañado de patata baby trufada y pimiento del padrón. El broche dulce llega con tiramisú con espuma de pistacho y té matcha.
El precio del menú es de 60 euros por persona, con un mínimo de dos comensales, y se recomienda reservar mesa con antelación ya que puede haber una alta demanda. Quienes lo prefieran también podrán elegir cualquiera de las propuestas de la carta habitual.
En pareja, con amigos o en familia, Up&Down invita a vivir una cena inolvidable y terminar la noche con un paseo junto al mar.
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