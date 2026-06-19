MESTIZA y ARTCORE vuelven a conectar sus universos este domingo en Hï Ibiza

Los domingos en Hï Ibiza continúan afianzándose como una de las citas más diversas y atractivas del verano electrónico en la isla. Este 21 de junio, el club de Platja d’en Bossa reunirá dos propuestas que representan algunas de las corrientes más influyentes de la escena actual: la fusión cultural de MESTIZA en Theatre y la intensidad del universo ARTCORE de Indira Paganotto en Club Room.

Tras sorprender al público la semana pasada con la aparición especial de los legendarios Gypsy Kings, MESTIZA regresa a su residencia para seguir dando forma a una propuesta que ha conseguido ocupar un espacio propio dentro del panorama electrónico internacional. El dúo español ha construido una identidad artística reconocible, en la que el melodic house y el techno melódico conviven con las raíces culturales españolas, incorporando elementos del flamenco, la percusión tradicional y los grooves latinos en una narrativa pensada para la pista de baile contemporánea.

Su crecimiento durante los últimos años ha sido meteórico. Desde su formación en 2021, MESTIZA ha logrado convertir su particular visión musical en un fenómeno internacional, llevando una propuesta profundamente vinculada a la cultura española a algunos de los escenarios más relevantes del mundo. Una filosofía que conecta de forma natural con Connecting Cultures, el concepto que articula la programación artística de Hï Ibiza durante 2026.

La fuerza melódica de MESTIZA

Para esta nueva cita, Theatre contará además con la presencia de Jan Blomqvist, uno de los artistas más reconocidos del sonido melódico europeo. A él se sumará el esperado back-to-back entre Floyd Lavine y Pomboklap, además de Padu & Belu, completando una programación que refuerza el carácter abierto, contemporáneo y multicultural de la noche.

MESTIZA en Hï Ibiza. / TNL

Mientras tanto, la Club Room volverá a transformarse en el territorio de ARTCORE, el proyecto impulsado por Indira Paganotto que ha contribuido de manera decisiva a la expansión global del psy-techno. Convertida en una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, Paganotto continúa liderando una nueva generación de sonidos rápidos, hipnóticos y de alta intensidad, que han encontrado una audiencia cada vez más amplia en todo el mundo.

La artista canaria comenzó 2026 sumando un nuevo hito a su trayectoria al colaborar con Beatport en el lanzamiento de la categoría oficial de psy-techno, un reconocimiento al papel que ha desempeñado en la consolidación y desarrollo del género durante los últimos años. A través de ARTCORE, tanto como sello como plataforma creativa, Paganotto ha conseguido construir una comunidad global que va más allá de la pista de baile y conecta con una nueva generación de seguidores de la música electrónica.

ARTCORE toma la Club Room

Junto a Indira Paganotto estarán Héctor Oaks, uno de los nombres más respetados del techno contemporáneo, además de Negitiv y Luna Passos. Una alineación diseñada para mantener la intensidad al máximo durante toda la noche y reforzar el carácter poderoso, inmersivo y expansivo de ARTCORE.

La experiencia se extenderá también a Wild Corner, donde Beatport Live contará con las actuaciones de Huxley y Greta Levska, ampliando aún más el abanico sonoro de una jornada que refleja la diversidad musical que caracteriza al venue.

Todo ello sucederá en Hï Ibiza, uno de los grandes referentes de la música electrónica internacional. Reconocido por DJ Mag como Club Número 1 del Mundo durante cuatro años consecutivos, en 2022, 2023, 2024 y 2025, el club continúa reuniendo algunas de las residencias, artistas y experiencias más influyentes del circuito global.