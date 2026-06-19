Lola Índigo se suma a la celebración del cumpleaños de J Balvin en Ibiza: villa de lujo, vistas espectaculares y fiesta en una discoteca de la isla

Lola Índigo ha vuelto a presumir de su verano en Ibiza. La cantante ha compartido varias imágenes en sus redes sociales en las que muestra algunos de los momentos que ha vivido en la isla durante la celebración del cumpleaños de J Balvin, una fiesta que reunió a amigos y rostros conocidos en uno de los destinos favoritos de las celebridades.

En las fotografías publicadas por la artista, Lola Índigo aparece luciendo un llamativo vestido de lentejuelas en tonos marrones mientras disfruta de una espectacular villa de Ibiza. La vivienda, situada en un enclave privilegiado, destaca por sus impresionantes vistas panorámicas al paisaje mediterráneo, un escenario de lujo que ha servido de telón de fondo para la celebración.

Las imágenes también muestran a la cantante compartiendo momentos de relax y diversión antes de poner rumbo a una conocida discoteca de la isla, donde continuaron los festejos por el cumpleaños del artista colombiano.

Fue precisamente en el local de ocio nocturno donde se vivieron algunos de los momentos más destacados de la noche. Allí, J Balvin recibió las felicitaciones de sus amigos y acompañantes en una celebración marcada por la música, el ambiente festivo y la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo.

Las instantáneas compartidas por Lola Índigo no han tardado en generar reacciones entre sus seguidores, que han destacado tanto el espectacular entorno ibicenco como el estilismo elegido por la cantante para una ocasión tan especial.

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Ibiza vuelve así a consolidarse como uno de los grandes puntos de encuentro de artistas internacionales durante la temporada estival, con celebraciones privadas y fiestas exclusivas que atraen cada año a algunas de las figuras más destacadas de la música y el entretenimiento.