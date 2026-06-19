Llama la atención: el problema al que se enfrentan los comercios de Talamanca tras el cierre del aparcamiento

El problema al que se están enfrentando esta temporada los negocios y vecinos de la zona de Talamanca por la falta de aparcamiento. El cierre por parte de la propiedad del solar que hasta ahora funcionaba como ‘parking’ ha hecho que aparcar en la zona se haya convertido en una auténtica lotería. Los hosteleros aseguran gráficamente que sus clientes llegan, dan varias vueltas y se van a otro sitio.

Llama la atención

Que la crisis migratoria esté golpeando con fuerza al Consell de Formentera y el Estado no haga absolutamente nada por ofrecer ayuda. La institución insular tiene ya a 182 menores llegados a sus costas tutelados y se encuentra absolutamente desbordada, ya que no tiene ni espacio ni recursos para atender a los menores y darles los servicios necesarios. Mientras, el Ministerio del Interior se lava las manos. Es incomprensible.

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La denuncia de los profesionales de las ambulancias de Ibiza de que los vehículos se están deteriorando a marchas forzadas debido a que están aparcados siempre bajo el sol, sin nada que les proteja. Los sindicatos han aportado incluso fotografías en las que se pueden ver cómo se deforman algunas piezas fabricadas en plástico por efecto del calor. Es necesario construir pérgolas.