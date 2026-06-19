El nuevo 'parking' del Mercat Nou tras el cierre del subterráneo por seguridad: “Era muy necesario”

El nuevo aparcamiento provisional en las pistas de baloncesto de la calle de Canàries, junto al Mercat Nou, ha comenzado a recibir a sus primeros usuarios. El recinto, con cerca de 50 plazas, nace con el objetivo de facilitar el estacionamiento a los clientes del mercado y de los comercios de la zona tras el cierre del estacionamiento subterráneo del Mercat Nou por desprendimientos del techo.

El parking funciona, de momento, con personal en la entrada, ya que todavía no dispone de barreras ni de las máquinas previstas para regular el acceso. El horario es de 5.30 a 21.30 horas y el recinto permanecerá cerrado fuera de esa franja. El tiempo máximo de estacionamiento permitido es de dos horas y los usuarios deberán indicar la hora de llegada de manera visible, mediante un papel colocado en el vehículo.

La apertura ha despertado la curiosidad de clientes, trabajadores de la zona y conductores que estos días se han encontrado con un nuevo espacio para estacionar. A falta de que se complete la infraestructura definitiva, el aparcamiento empieza a funcionar como una solución temporal para facilitar el acceso al Mercat Nou en coche; sin embargo, ya a las 10 de la mañana el parking estaba completamente lleno.

Clientes habituales del mercado

Entre los primeros usuarios de la mañana se encuentra un vecino de Santa Eulària que acudió al Mercat Nou junto a su mujer, como hacen habitualmente. “Vengo de Santa Eulària y siempre venimos a comprar aquí mi mujer y yo”, explicó.

El conductor señala que fueron los propios comerciantes quienes les alertaron de los cambios previstos en la zona. “Nos avisaron de que iban a cerrar abajo y que posiblemente abrirían aquí”, relató. Este miércoles decidió probar por primera vez el nuevo aparcamiento y preguntó en la entrada por el funcionamiento del sistema.

Su impresión es positiva. “Hoy es el primer día que vengo aquí con el coche. He preguntado a la guardia que está en la puerta y, bueno, muy correcto y muy importante el parking. Me alegro”, afirma antes de irse a comprar. “Era muy necesario”, resume este cliente habitual del Mercat Nou.

La medida también ha generado opiniones entre otras usuarias de la zona. Preguntadas por el nuevo aparcamiento, unas vecinas valoraron que, ante la falta de plazas, la habilitación del espacio puede resultar útil. “Por falta de aparcamiento, bien”, señalaron. No obstante, también expresaron sus dudas por la pérdida temporal de un espacio deportivo: “¿Para quitar zonas deportivas cuando hacen falta?”.

Un sistema provisional

Por ahora, el aparcamiento funciona de manera manual. La ausencia de barreras y máquinas obliga a mantener personal en la puerta para explicar el sistema y controlar el acceso de los vehículos. Esta situación evidencia el carácter provisional del servicio, que ha comenzado a operar mientras se completa o determina el modelo definitivo de gestión.

La apertura ha despertado también la curiosidad de trabajadores de la zona y de personas vinculadas al estacionamiento regulado. Uno de ellos, que se encontraba revisando plazas de aparcamiento en la calle, se acercó al recinto al comprobar que no lo tenía registrado como parking ya que en el mapa le aparecían unas canchas.

La visión del estacionamiento regulado

“Yo miro lo que es estacionamiento regulado de calle”, explicó este trabajador. Según señala, el nuevo espacio no le aparece identificado como aparcamiento, sino como unas instalaciones. “Este aparcamiento no lo tengo marcado”, comenta tras acercarse para conocer su funcionamiento.

Aunque valora que se habiliten nuevas plazas en una zona con problemas para aparcar, plantea dudas sobre el sistema actual. A su juicio, mantener a una persona en la entrada durante todo el horario puede resultar poco práctico si el aparcamiento va a seguir abierto durante un tiempo.

Como alternativa, propone instalar un parquímetro o algún sistema de expedición de tickets. “A lo mejor lo podrían poner con un parquímetro. Vas y sacas el ticket”, apunta. También recuerda que por la zona pasan controladores del estacionamiento regulado de forma periódica, por lo que, si se trata de una solución temporal, podría estudiarse alguna fórmula de control vinculada a ese servicio.

Entre el alivio y las dudas

El Consistorio ha planteado esta medida como una solución temporal mientras se resuelve el grave problema estructural del tejado del mercado, que obligó al cierre total del aparcamiento subterráneo tras el derrumbe de una parte de su techo. Sobre los próximos pasos, el Ayuntamiento señala que está “a la espera de recibir el informe técnico del perito”, que “marcará el nivel de afectación y las posibles actuaciones”.