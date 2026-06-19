La Nit de Sant Joan llega a Can Bonet y Forada con fiesta de la espuma, música y concursos

El municipio de Sant Antoni celebrará Sant Joan con un amplio programa de actividades festivas y culturales repartidas entre Sant Rafel, Can Bonet y Forada. Las propuestas arrancarán este sábado en Sant Rafel y continuarán el próximo martes con motivo de la tradicional Nit de Sant Joan.

Sant Rafel abrirá la programación con una jornada especial impulsada por la Associació de Veïns de Sant Rafel, con la colaboración del Consell Insular y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Las actividades tendrán lugar en el centro social de Sant Rafel a partir de las 19.30 horas.

El programa incluirá un taller de hierbas ibicencas y un concurso de macarrons de Sant Joan. A las 20.45 horas, los asistentes podrán degustar los platos participantes y conocer el fallo del certamen durante la entrega de premios.

Cartel de la Nit de Sant Joan / A.S.A.

Can Bonet y Forada celebran la Nit de Sant Joan

La celebración continuará el próximo martes en Can Bonet y Forada con distintas actividades para todos los públicos.

En Can Bonet, la fiesta comenzará a las 19 horas junto al centro social con una fiesta de la espuma y castillos hinchables para el público infantil. La programación seguirá con la actuación del dj Jdejhou a las 20.30 horas, un concurso de macarrons de Sant Joan a las 21.30 horas y un concurso de ucs a las 22 horas. El encendido del fogueró pondrá el broche final a la jornada a las 23 horas.

La Associació de Veïns organiza esta celebración con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y varias entidades privadas. Además, los asistentes dispondrán de hamburguesas, bocadillos y perritos calientes para la cena.

Por su parte, la Associació de Veïns de Buscastell, con el apoyo del Ayuntamiento y la Colla de Buscastell, ha preparado una programación especial en Forada. Las actividades arrancarán a las 20 horas con un taller de hierbas ibicencas tradicionales. Después tendrá lugar una torrada y un concurso de macarrons de Sant Joan.

Tras el certamen, sa Colla de Buscastell ofrecerá una ballada popular. La medianoche marcará el momento del encendido del fogueró, acto que cerrará la celebración.

Dispositivo especial de seguridad

El Ayuntamiento de Sant Antoni anima a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y a disfrutar de la festividad de forma segura y responsable. Con este objetivo, la consellera de Seguridad Ciudadana ha coordinado un dispositivo especial formado por efectivos de la Policia Local y Protecció Civil. El operativo reforzará la vigilancia durante los actos previstos, atenderá posibles incidencias y garantizará una respuesta rápida ante cualquier emergencia.