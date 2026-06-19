Ibiza y Formentera se blindan de cara al verano: "Hay más agentes de la Guardia Civil que nunca"

Ibiza y Formentera contarán este verano con una cifra récord de agentes de la Guardia Civil para afrontar la temporada turística, según ha asegurado este viernes el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante la presentación en Sa Coma del dispositivo estival de la Benemérita, bautizado como 'Operación de Alto Impacto Zulú Bravo 2026'.

"Ibiza y Formentera van a tener más efectivos de la Guardia Civil que nunca", explicó Rodríguez ante la prensa, tras saludar a todos los refuerzos veraniegos de la Guardia Civil en compañía del jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general Alejandro Hernández, el jefe del cuerpo en Ibiza y Formentera, el comandante Juan Carlos González, y la directora insular de la Administración del Estado, Raquel Guasch. Junto a las autoridades, en el patio de Sa Coma formaron una cuarentena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad y del resto de unidades que permanecerá en las Pitiusas hasta el próximo 31 de octubre.

"Hay refuerzos de verano en siete u ocho comunidades turísticas en España, pero son de dos meses, en julio y agosto. En Baleares tenemos refuerzos durante cuatro meses y medio porque así lo requiere nuestra actividad turística. Eso conlleva una mayor seguridad para ofrecer a nuestros visitantes, pero fundamentalmente también a nuestros residentes", expresó el delegado gubernamental.

Las autoridades no precisaron la cifra exacta de estos refuerzos veraniegos por motivos de seguridad, pero sí comentaron que es "muy similar, incluso un poco superior respecto al año pasado". En este sentido, el general Alejandro Hernández comentó que son "dos pelotones que dan mucha versatilidad para el trabajo", ya que permiten "cubrir toda la isla de ibiza".

Refuerzos de la Guardia Civil para este verano. / Marcelo Sastre

100 agentes más en plantilla

Al margen de la operación veraniega, tanto el delegado del Gobierno como el máximo responsable de la Guardia Civil en Baleares celebraron el incremento de las plantillas estables en el archipiélago, facilitando, esta vez sí, cifras concretas. Así, el delegado del Gobierno desveló que "el incremento neto de la Guardia Civil" el año pasado en Baleares ascendió a 161 miembros, mientras que la previsión para 2026 es que "ese incremento supere los 200".

Poniendo la lupa únicamente en Ibiza y Formentera, delimitó que, después del último concurso de traslados realizado en el seno de la Guardia Civil, el número de agentes en las Pitiusas se incrementa en unos 100 efectivos: 70 agentes provenientes de otros destinos y 30 alumnos recién salidos de la academia: "Esto va a suponer que todos los puestos de Guardia Civil de Ibiza y Formentera van a tener la seguridad ciudadana cubierta al menos al 100%. Esto no lo habíamos visto y creo que es una excelente noticia para nuestras islas".

El general Hernández corrigió a Alfonso Rodríguez y aclaró que el puesto de Formentera, cuyos agentes gestionan la llegada de casi todas las pateras que alcanzan las costas pitiusas, no estará cubierto al completo: "No hemos querido cubrirlo al 100% por un tema de alojamiento. En Formentera, como todos saben, es bastante más complicado todavía conseguir vivienda". Sí confirmó que la cobertura de agentes será completa en los puestos de Sant Antoni, Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan. "Esa una muy excelente noticia", subrayó el mando.

Los 30 alumnos que acaban de salir de la academia estarán realizando sus prácticas durante un año hasta junio de 2027. En cuanto a los otros 70 agentes que llegan a las plantillas pitusas, una parte vienen voluntarios, por lo que permanecerá en su nuevo destino al menos durante dos años, y otros vienen de manera forzosa, lo que implica un año de permanencia mínima. Superados esos periodos mínimos, el reto del Ministerio del Interior es fidelizar las plantillas, lo que pasa, inevitablemente, por mejorar las condiciones de trabajo para evitar nuevas desbandadas de agentes en el futuro debido al coste de la vida y, principalmente, de la vivienda.

Agente completamente equipado para la acción. / Marcelo Sastre

El esperado plus de insularidad

"Estamos intentando mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos. Desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional. Para esto estamos intentando crear unos incentivos. Se está trabajando para eso en Madrid y espero que dentro de no mucho tiempo tengamos buenas noticias que puedan hacer que a nuestros guardias civiles les pueda interesar quedarse. No como ahora, que inmediatamente quieren marcharse a otro sitio en cuanto terminan sus periodos de uno o dos años", reconoció el general.

Por su parte, el delegado del Gobierno se refirió al plus de insularidad como "un incentivo justo y necesario para todos los funcionarios del Estado en Baleares", por lo que esperan que "se consiga pronto". Además del dinero, subrayó que también existen "unos incentivos de carácter de carrera profesional" que, igualmente, pueden ayudar a que los agentes que son destinados a Ibiza y Formentera no lo vean como un destino de castigo.

"Que haya unos puestos de difícil cobertura que permitan ir más deprisa en la progresión de la carrera profesional para conseguir futuros destinos. Todo ello combinado con las soluciones habitacionales de vivienda va a hacer que los puestos de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean más atractivos y, por lo tanto, nos permita no solo cubrirlos, sino fidelizarlos. Eso es importante. Que estén con nosotros muchos años, porque también es importante la fidelización de los funcionarios en nuestro territorio".