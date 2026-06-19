Un nuevo jardín para mariposas florecerá en Ibiza

IbizaProduce vuelve a promover este sábado, 20 de junio, una nueva acción comunitaria para favorecer la biodiversidad y apoyar a los polinizadores de Ibiza con la plantación de un jardín para mariposas en una finca de agricultura ecológica de Sant Josep.

La actividad, que se celebrará de 10 a 13 horas, consistirá en la plantación de más de 500 plantas aromáticas, pensadas para atraer mariposas y otros insectos polinizadores. La iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Mariposas para la biodiversidad’, impulsado por IbizaPreservation a través del programa IbizaProduce, en colaboración con la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera, (Apaef).

Cómo inscribirse en la actividad

La participación es gratuita, aunque es imprescindible inscribirse previamente a través del correo electrónico de IbizaProduce.

Esta nueva plantación da continuidad a la acción realizada el pasado mes de abril en la finca de Can Fontet, en Buscastell, donde 25 personas voluntarias, entre adultos y niños, participaron en la creación de un jardín con forma de mariposa compuesto por 650 plantas aromáticas nutricias.

Con este tipo de iniciativas, la organización busca crear espacios que favorezcan la presencia de polinizadores en fincas agrícolas de la isla y sensibilizar sobre la pérdida de biodiversidad, especialmente de mariposas, abejas y otros insectos fundamentales para los ecosistemas y la producción de alimentos.