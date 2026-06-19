Ibiza abre la vía para construir "miles" de viviendas a precio limitado en la periferia de los núcleos urbanos

Los plenos de los municipios de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep darán vía libre la semana que viene a la construcción de viviendas de precio limitado (VPL) en terrenos limítrofes entre las zonas urbanas y los suelos rústicos, las denominadas áreas de transición. Se trata de una medida extraordinaria, aprobada por el Govern balear, que se reserva a los residentes en las islas y con la que se prevé "sentar las bases para que pueda haber miles de VPL en Ibiza", según ha destacado el vicepresidente del Ejecutivo autónomo, Antoni Costa.

Los principales dirigentes del PP insular han comparecido en la tarde de este viernes para anunciar esta iniciativa destinada a que "los hijos de los ibicencos puedan acceder a una vivienda asequible", en palabras del presidente del partido, José Vicente Marí Bosó. También han estado presentes el alcalde de Ibiza, Rafa Triguero; el de Sant Antoni, Marcos Serra; la de Santa Eulària, Carmen Ferrer; el de Sant Josep, Vicent Roig; y la de Sant Joan, Tania Marí, así como el presidente del Consell, Vicent Marí.

Votar en los plenos

Sant Joan no puede acogerse a esta medida, ya que está reservada para los municipios de Balears con una población superior a los 20.000 habitantes. Tal y como han anunciado en la rueda de prensa, los cuatro ayuntamientos que superan ese techo poblacional votarán en sus respectivos plenos municipales, el próximo jueves, acogerse a la "Ley 4/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares", la vía legal que permite construir las VPL.

Una vez aprobado, el desarrollo futuro de estas promociones dependerá del interés que despierte en el sector privado, que deberá cumplir con las condiciones marcadas por la ley. Inicialmente, el plazo de residencia en las islas que marca esta normativa para acceder a las futuras VPL es de cinco años, pero cada ayuntamiento podrá aumentar este periodo mínimo. Respecto a su precio final, el PP indica que se situará entre "un 30% y un 40%" por debajo de la media actual del mercado.

En esta rueda de prensa se ha dado por sentado que los cuatro municipios aprobarán esta iniciativa el próximo jueves, aunque, en el caso de Sant Josep, el PP no gobierna con mayoría absoluta, ya que cuenta con 10 concejales de 21. Preguntado por si ya cuenta con el apoyo de algún grupo de la oposición, el alcalde josepí, Vicent Roig, ha evitado una respuesta explícita, pero ha indicado que "las cosas siempre se hacen con un consenso de la mayoría" y asegura que esta propuesta "saldrá adelante".

"No es una cuestión de azules, verdes o rojos; es una solución para toda la ciudadanía de Ibiza. Debemos sumar y es igual si somos unos u otros", ha manifestado Roig.

"Una vía exprés"

Tras la celebración de los plenos municipales, cada ayuntamiento tendrá vía libre para habilitar los denominados proyectos residenciales estratégicos (PRE) en estas zonas de transición. "Fue una petición que hicimos desde Ibiza por la falta de suelo urbanizable. Son terrenos que no tienen un coste elevado, porque no tienen expectativas urbanísticas, pero cuentan con todos los servicios y cualificaciones que los urbanos", ha indicado Vicent Marí.

"No se construyen para incrementar la población, sino que se trata de ofrecer vivienda a la gente de Ibiza que no puede emanciparse y ha de estar en casa de sus padres, para que vivan en condiciones dignas y puedan tener su proyecto de vida independiente", ha incidido el presidente del Consell.

De momento, se desconoce una cifra aproximada de las viviendas que se construirán en cada uno de estos cuatro municipios con los PRE, pero el vicepresidente del Govern balear asegura que podrán ser "miles". Eso sí, no va a ser "en dos o cuatro años", aunque se aligeran todos los trámites legales para acelerar su desarrollo.

Una "cuestión urbanística compleja"

"Esta normativa reduce a la mínima expresión los plazos para intentar que se pueda poner suelo a disposición de una política de vivienda rápida. La cuestión urbanística es compleja, pero hemos creado una autopista, una vía exprés", incide Costa.

Como ejemplo, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, ha explicado que ahora se necesitan unos dos años para convertir en urbano un terreno en una de estas áreas de transición, para lo que se necesita una modificación puntual de sus planeamientos urbanísticos. Ahora, todos los municipios que se adhieran a este nuevo atajo normativo deberán definir antes de diciembre los terrenos donde construir estas VPL. Después, tocará aprobar las licencias a las promotoras interesadas.

"Esto no es el supuesto de 590 viviendas en 20 años", ha ironizado Marí Bosó, en una clara alusión a las viviendas de protección oficial que impulsa el Gobierno central en Ca n'Escandell. "Estamos ante una de las mayores movilizaciones de suelo para vivienda de residentes que se ha impulsado en Ibiza, gracias a una colaboración entre las administraciones y el sector privado", ha sentenciado.

El PP también ha aprovechado para arremeter contra el anterior Ejecutivo autonómico de la socialista Francina Armengol y el Gobierno central, a los que acusa de la crisis actual de acceso a la vivienda. Así, han lamentado que, en 2018, la vivienda se encontraba en la decimosegunda posición entre las preocupaciones de los españoles, mientras que ahora lidera esta clasificación.