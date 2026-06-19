Casi 1.500 pacientes de Ibiza y Formentera víctimas de la huelga de médicos esta semana

La huelga de médicos contra el Estatuto Marco ya ha dejado en Ibiza y Formentera más de 1.500 víctimas esta semana, pacientes que, debido al paro, han visto cómo se cancelaban sus citas para consultas, pruebas o intervenciones quirúrgicas. En esta semana de protesta se han suspendido al menos 1.490 citas, según ha afirmado la conselleria balear de Salud. Y podrían ser más, ya que debido a un problema técnico ni el martes ni el miércoles se pudieron contabilizar las citas de Atención Primaria suspendidas.

Aunque los datos que se han facilitado de lunes a jueves han dado 62 intervenciones quirúrgicas canceladas, el total oficial a final de la semana es de 58. Además, son un total de 797 citas de medicina especializada o pruebas diagnósticas hospitalarias y 635 consultas de Atención Primaria canceladas, en comparación con las 389 y 755, respectivamente, que se estaban dando durante la semana.

Reprogramación de las citas

Desde Salud recuerdan que en los dos primeros casos se volverá a citar a los pacientes afectados lo antes posible mientras que en el caso de las citas de Atención Primaria canceladas deberán ser los propios pacientes quienes, si no han solventado su problema, tendrán que solicitar de nuevo la cita. En el total de las Baleares, en los siguientes treinta días de la huelga del personal médico, se ha tenido que reprogramar un total de 86.957 actuaciones médicas anuladas.

"La reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas, las consultas y las pruebas diagnósticas", afirma el Govern.