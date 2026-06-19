Guerra abierta entre el Gobierno y Formentera por la acogida de menores migrantes: "Estamos ya un poco cansados"

"Con asombro y cierto enfado". Así recibió el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, las quejas del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, que esta semana alertó de que la capacidad de la isla para acoger menores migrantes no acompañados está "completamente desbordada" tras la llegada de las últimas pateras.

"[Portas] dijo que esta Delegación de Gobierno no había contestado a un requerimiento de una ayuda puntual para poder acoger durante una noche a algunos menores que habían llegado. Yo comprendo la presión que tienen por los menores que puedan llegar, pero es una responsabilidad que conocen que es suya desde hace años. Y así como el Gobierno ha intentado poner en marcha instalaciones que permitan una atención mucho más humanitaria, creo que los demás también deben hacerlo", denunció Rodríguez ante la prensa.

En este sentido, aseguró que, a raíz del enésimo contratiempo surgido por la llegada de una patera con 13 menores no acompañados, hubo comunicación constante entre instituciones. Según detalló, él mismo habló "personalmente" con la vicepresidente del Govern, Antònia Maria Estarellas, al mismo tiempo que la directora insular del Estado, Raquel Guasch, lo hizo con la consellera de Bienestar Social de Formentera, María Cristina Costa.

"Confrontación absolutamente en todo"

En relación a la petición del Consell de utilizar la carpa del puerto para alojar a menores, el delegado del Gobierno asegura: "Les aclaramos que la instalación del puerto de la Savina es una instalación pequeña de custodia policial, donde la Guardia Civil custodia a los migrantes que llegan porque están detenidos hasta que pasan a control de la Policía Nacional en el puerto de Ibiza. Por lo tanto, esa pequeña instalación es para que los migrantes permanezcan las horas necesarias antes de coger el ferri hacia Ibiza. No es el sitio adecuado ni oportuno para acoger a menores y así se les trasladó", desgranó.

Además, desde Delegación de Gobierno le dieron al Consell "la posibilidad de que se pudiera trasladar a la carpa que tenemos en el puerto de Ibiza a los menores que puedan necesitar una determinación de edad", según apuntó Rodríguez, visiblemente contrariado.

"Aunque no es competencia del Estado, les ofrecimos cobijo de manera extraordinaria y puntual, con el afán de colaborar. Pero eso no lo dijo el presidente del Consell de Formentera. ¿Por qué no lo dijo? Estamos ya un poco cansados de buscar la confrontación absolutamente en todo. Llevamos años pidiendo colaboración y eso es lo que buscamos para atender un flujo migratorio que ha ido creciendo y al que debemos dar una respuesta digna como sociedad", finalizó.