El Gobierno espera que las nuevas viviendas en Ibiza para policías y guardias civiles empiecen a construirse en 2027

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha establecido un primer calendario provisional para la construcción de viviendas para la Guardia Civil y la Policía Nacional en Santa Gertrudis e Ibiza ciudad, respectivamente, añadiendo que será muy difícil que estén finalizadas antes de "dos o tres años mínimo".

El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 900 millones de euros para ejecutar la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, que incluye la construcción los dos nuevos inmuebles residenciales en Ibiza para policías y guardias civiles, cada uno de ellos cuantificado en 16,5 millones.

El delegado gubernamental considera que "el Ministerio del Interior ha jugado fuerte al incluir esa inversión como una infraestructura prioritaria", lo que implica que "será de las primeras que se ejecuten". "Se espera que este año 2026 pueda licitarse la redacción de estos dos proyectos para darle continuidad a la permanencia de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que vienen a trabajar con nosotros", estimó ante la prensa durante la presentación de los refuerzos veraniegos de la Benemérita en las Pitiusas.

Más allá de esta primera fase de los proyectos, Rodríguez aclara que "establecer un calendario es complicado". "Son proyectos complejos, sobre todo cuando hablamos de construcción de vivienda. Una vez que se hayan redactado los proyectos se licitará la ejecución de las obras y ahí ya podremos aventurarnos, pero ahora es complicado. Sabemos lo que cuesta cualquier promoción de viviendas y hablamos seguro de dos o tres años mínimo para tenerlas, pero los primeros pasos serios ya están confirmados y son rotundos", celebra.

Ayuda de consells y ayuntamientos

En cualquier caso, volvió a "insistir en que el problema de la vivienda no es un problema exclusivo de los funcionarios del estado", es un problema "de esta sociedad que requiere de soluciones inmediatas". "Volvemos a insistir en la necesidad de que se declare a Baleares como una zona tensionada y se pueda limitar el incremento excesivo y desmesurado del precio del alquiler que está expulsando a muchos residentes de nuestras islas y está impidiendo a muchos trabajadores venir aquí a trabajar", denunció.

Por su parte, el jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, quiso mostrar su agradecimiento a los dos consells insulares y a los ayuntamientos pitiusos por la ayuda que están brindando en la búsqueda de vivienda para los agentes destinados este verano en Ibiza y Formentera. "En el momento que lo hemos solicitado han puesto a nuestra disposición tanto solares, como el que acogerá al futuro cuartel en Santa Gertrudis, como casas para acoger a nuestros guardias civiles en esos primeros momentos cuando llegan a la islas. Es un momento complicado para conseguir alojamiento", reconoció.