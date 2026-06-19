Un vecino de Ibiza, se cruza con una gineta de noche en Santa Eulària: "Había visto alguna, pero de lejos"

Esta semana, Daniel Costa, vecino del pueblo de Santa Eulària, se encontró con una gineta cuando volvía de casa de su pareja en coche. El hallazgo se produjo por la noche, en las inmediaciones del polideportivo del pueblo, por la carretera Lugar Polígono 11 de Santa Eulària.

Costa asegura que, con anterioridad, había visto alguna, "pero de lejos" y que en ningún caso pensaba que la iba a atropellar. La vio desde lejos y pudo parar a tiempo. En el vídeo muestra como este ejemplar se acerca a la carretera, por donde iba a cruzar el vecino, y se dirige a un portal de una casa cercana.

Qué son las ginetas

Durante este curso escolar, alumnos del ciclo formativo de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural de Can Marines, cerca de donde se produjo el hallazgo de Costa, han llevado a cabo un proyecto de fototrampeo de carnívoros en las zonas boscosas del norte de Ibiza que ha permitido registrar numerosas imágenes de la gineta Genetta isabelae, una subespecie endémica de la isla.

Las fototrampas instaladas por los estudiantes han captado abundantes imágenes de esta gineta, un hecho que, según Can Marines, denota una población abundante y en un estado de conservación óptimo de esta subespecie carnívora endémica de Ibiza. El proyecto, según sostienen, aporta datos de relevancia para la biodiversidad local y muestra el enfoque práctico de los estudios del centro, en los que el entorno natural de Ibiza se convierte en "la mejor aula posible".