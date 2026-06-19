Brenda Novak expone en Formentera cuatro décadas de exploración de los límites de su creación con 'Universo del Dibujo-Escultura'

La artista multidisciplinar Brenda Novak, Brasil (1961) inaugura el próximo jueves 25 de junio, a las 20 horas, su exposición individual 'Universo del Dibujo-Escultura' en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. La muestra, dirigida por María Lagrange, podrá visitarse del 26 de junio al 5 de julio.

Novak presenta en esta exposición un recorrido por varias décadas de investigación en torno al dibujo, entendido no solo como una práctica plástica, sino como un lenguaje expandido que dialoga con la escultura, el movimiento, el cuerpo y la experiencia vital. En su obra, el trazo se convierte en volumen, gesto y presencia, abriendo un espacio de encuentro entre la materia y la acción.

Novak es licenciada en Bellas Artes por la FAAP de São Paulo, titulación homologada por la Universitat de Barcelona (UB) en 2011. Su primera exposición individual tuvo lugar en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, en 1989. Desde entonces reside en España, primero en Barcelona y, desde 2006, en Formentera.

Una vida marcada por la danza el dibujo y la pintura

A lo largo de su trayectoria, Novak ha desarrollado una obra marcada por la unión entre disciplinas. Es artista plástica, performer, bailarina, cantante, actriz, terapeuta corporal, profesora e investigadora. En Barcelona realizó exposiciones, instalaciones y acciones performativas, entre ellas trabajos vinculados a la danza-dibujo, la danza-pintura y sus relecturas de 'Alicia en el País de las Maravillas'.

Su recorrido artístico incluye colaboraciones y experiencias junto a nombres destacados de la creación contemporánea. Fue asistente intérprete de Marina Abramovic, reconocida mundialmente por sus performances en la Sala Metrònom/Moncada y colaboró con Joan Brossa y La Fura dels Baus. Sus obras forman parte de distintas colecciones, entre ellas la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma de Mallorca y la Biblioteca Nacional de Madrid, además de varias colecciones privadas.

Afincada en Formentera, Brenda Novak mantiene una estrecha relación con la isla, donde ha presentado distintos proyectos expositivos. Con 'Universo del Dibujo-Escultura', la artista vuelve al Centre Antoni Tur Gabrielet para compartir una propuesta íntima y conceptual que resume una vida dedicada a explorar los límites entre arte, cuerpo, pensamiento y experiencia. El horario de visitas será los días lunes, martes, miércoles y domingos: de 11 de la mañana hasta las 14 horas y desde las 19 hasta las 21 horas. Los jueves, viernes y sábados: de 11 de la mañana a 14 horas y de 17 a 18 horas.