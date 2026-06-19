El Estudi Tur Costa reúne a creadores de Ibiza y Mallorca en torno al azul

El azul, un color tan omnipresente en el paisaje pitiuso, es el eje central de la exposición colectiva que se inaugura este viernes a las 18.30 horas en el Estudi Tur Costa, en Jesús. Ya lo indica el mismo título, ‘Blau blava’, que escogió la directora artística de la galería, Helena López Pezzi, pensando en «su sonoridad», en «el color del cel y la mar» de las islas y en el equilibrio entre la presencia masculina y femenina que hay en esta propuesta.

De los nueve artistas escogidos, cuatro son mujeres porque a la comisaria de este proyecto, dice, le parecía «importante» incidir en la presencia de creadoras. A la hora de hacer la selección, López también pensó en una línea de trabajo habitual en el Estudi Tur Costa, «tender puentes con el resto de Balears». En este caso hay una representante de Mallorca y el resto nacieron, residen o mantienen lazos muy estrechos con Ibiza.

Helena López Pezzi, directora artística de la galería y comisaria de ‘Blau blava’. / J.A. Riera

El cartel lo integran Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. «Son artistas con los que quería trabajar desde hace tiempo y me parecía imprescindible darles un espacio en el Estudi Tur Costa. Para mí esto es como una reunión de amigos», comenta la comisaria.

Fue la lectura de dos ensayos, ‘Azul. Historia de un color’, de Michel Pastoureau; e ‘Historia de las sensibilidades’, de Alain Corbin y Hervé Mazurel, la que inspiró a López para concebir esta muestra «tan personal» que tiene el azul, en su dimensión material y simbólica, como el eje central.

Ese color, en todas sus gamas, está en todas las creaciones de la exposición, repartidas entre la sala principal de la galería y el taller de Rafael Tur Costa: en las pinturas, las esculturas sonoras, las cerámicas y el collage. También está presente «lo que simboliza el azul en esta parte del planeta y en este momento»: «diplomacia, calma, meditación y paz, unas sensaciones muy asociadas a Ibiza».

Obra inédita

A todos los artistas que han hecho obra exprofeso para este proyecto, la comisaria les dio la referencia de los dos ensayos que había leído y ellos le aportaron su visión personal.

Entre las creaciones pensadas para esta muestra y este espacio de Jesús están las de Aina Albo Puigserver (Palma, 1982), que después de inaugurar en Mallorca ‘Intersticis. On el sol dibuixa el temps’, abierta al público hasta septiembre en el Espai D del museo de arte contemporáneo Es Baluard, «ha encontrado el tiempo» para implicarse en el proyecto propuesto por el Estudi Tur Costa.

La abstracción geométrica es el terreno en el que se mueve esta creadora, una apasionada de «los fenómenos lumínicos, atmosféricos y astronómicos». En la sala principal de la galería de Jesús se pueden contemplar tres obras suyas realizadas con «ceras y barnices sobre madera» que giran en torno a «un fenómeno luminoso efímero conocido como Blue Jet», que se produce durante las tormentas severas.

La comisaria explica que también Pedro María Asensio (Cuenca, 1950) ha creado una obra para esta muestra, en la que las líneas verticales en varias gamas de azul, blanco y negro crean una composición en la que «no hay simetría» y que transmite la sensación de «movimiento».

Josep Carles Bonet Vallribera (Sant Antoni, 1965) es otro de los que presenta una pieza inédita. Está hecha empleando madera y metacrilato y la ha titulado ‘De la lluna cap al cel’.

El Estudi Tur Costa reúne a creadores de Balears en torno al azul

Laura de Grinyo (Barcelona, 1989), la más joven del cartel, que se define a sí misma como «artista y artesana», es la autora de tres esculturas sonoras que, en palabras de López, «invitan a percibir su color azul bebé no solo como una experiencia visual sino también acústica».

Esas piezas de la barcelonesa, criada desde muy pequeña en Ibiza, «dialogan», en la sala principal, con una creación de la profesora de arte y ceramista Anneliese Witt (Berlín, 1935-Ibiza, 2018), otra de las protagonistas de esta exposición. Una segunda creación de la artista alemana y pareja de Rafael Tur Costa se exhibe en el que fue el taller del pintor.

Allí también se han colocado dos obras sobre papel de Leopoldo Irriguible (Zaragoza, 1946-Barcelona, 2017) que datan de 1992. «En el Estudi Tur Costa contamos con obra suya y me parece interesantísimo hacerla visible. Quiero recuperar su memoria porque hizo un trabajo excelente», apunta la comisaria sobre el trabajo del artista y psiquiatra aragonés, que vivió en Ibiza a partir de la década de los 70.

El cuadro de mayores dimensiones de ‘Blau blava’, que se encuentra en el taller, es una obra matérica de Adrián Cardona (Ibiza, 1980) de «un azul profundo».

"Como una reunión de amigos"

La directora artística de la galería llevaba cerca de cuatro años tratando de hacer una muestra con Stella Rahola Matutes (Barcelona, 1980) y al final han conseguido cuadrar agendas en ‘Blau blava’. La pieza que ha escogido para esta exposición es «una cianotipia sobre papel de 2018» con el azul muy presente. En esta obra la artista emplea un antiguo proceso fotográfico artesanal que utiliza luz solar y sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, para plasmar torres de vidrio sopladas a mano.

La muestra se completa con dos creaciones de Gilbert Herreyns (Bruselas, 1943), amigo de la familia Tur Costa, con el que López también tenía muchas ganas de trabajar. La comisaria ya le había echado el ojo desde hace mucho tiempo a dos obras del artista belga por las que sentía una gran atracción. Esos lienzos, que datan de 1983 y 1991, son de «la época en la que Herreyns trabajaba con la repetición». En opinión de la comisaria, son trabajos que «invitan a mirar de forma pausada, que recuerdan a la memoria visual de un paisaje y que conectan con esa meditación y esa paz» asociadas con Ibiza y con el color azul, protagonista de la exposición.