Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparcamientos de IbizaLimpieza en Sant AntoniMovilidad en IbizaCrisis migratoria en Formentera
instagramlinkedin

El álbum

Daniel Roig asume la jefatura de Protección Civil de Santa Eulària

Daniel Roig asume la jefatura de Protección Civil de Santa Eulària | A.S.E.

Daniel Roig asume la jefatura de Protección Civil de Santa Eulària | A.S.E.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado a Daniel Roig Campos como nuevo jefe de Protección Civil del municipio, después de que la asamblea de la agrupación lo eligiera para el cargo el pasado 31 de mayo, según ha informado el Consistorio. Roig afronta esta nueva etapa con el objetivo de reforzar la agrupación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents