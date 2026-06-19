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Daniel Roig asume la jefatura de Protección Civil de Santa Eulària
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El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado a Daniel Roig Campos como nuevo jefe de Protección Civil del municipio, después de que la asamblea de la agrupación lo eligiera para el cargo el pasado 31 de mayo, según ha informado el Consistorio. Roig afronta esta nueva etapa con el objetivo de reforzar la agrupación.
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