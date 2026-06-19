Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta ambulante en IbizaForo del MediterráneoMovilidad en IbizaFiestas ilegales
instagramlinkedin

Tribunales

Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza

No ingresará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cinco años

Tribunales.

Tribunales. / Isaac Buj - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Ibiza

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes a dos años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad en reiteradas ocasiones en Ibiza.

Las partes han llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio y el ahora condenado no ingresará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cinco años y de completar una indemnización de 30.000 euros de los cuales ya ha abonado 10.000. Además, se le ha retirado la patria potestad durante cuatro años.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de seis años de prisión pero se han tenido en cuenta los atenuantes de reparación del daño -el adelanto de parte de la indemnización- y de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada en la fase de instrucción.

Los hechos ocuridos en 2019

El hombre ha reconocido que entre julio y noviembre de 2019 en el domicilio en el que procesado y perjudicada convivían le sometió a tocamientos en algunas ocasiones. En una de ellas, la menor, quien entonces tenía 13 años, acudió a la cama de su padre porque tenía miedo de la oscuridad, momento en el que él aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual por primera vez, tal como indica Europa Press.

Noticias relacionadas y más

En los meses posteriores la volvió a someter a tocamientos y le profirió comentarios de carácter sexual, alguno de ellos instándole a no contar nada a nadie. La menor, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido problemas psicológicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
  2. Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  3. Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
  4. Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
  5. Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
  6. Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària
  7. Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social
  8. Estos son los nombres propios del top empresarial de Ibiza y Formentera

Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza

Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza

Ibiza y Formentera se blindan de cara al verano: "Hay más agentes de la Guardia Civil que nunca"

Ibiza y Formentera se blindan de cara al verano: "Hay más agentes de la Guardia Civil que nunca"

MESTIZA y ARTCORE vuelven a conectar sus universos este domingo en Hï Ibiza

MESTIZA y ARTCORE vuelven a conectar sus universos este domingo en Hï Ibiza

Can Jeroni acoge la obra 'Trío' dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Sant Josep

Can Jeroni acoge la obra 'Trío' dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Sant Josep

Carmen Espinosa, de Ibiza, buscará el amor en el nuevo programa de Carlos Lozano en Tele5: “Si tiene una vida sexual no activa, es un no rotundo”

Carmen Espinosa, de Ibiza, buscará el amor en el nuevo programa de Carlos Lozano en Tele5: “Si tiene una vida sexual no activa, es un no rotundo”

Sant Josep amplía la cobertura de autobús en Ibiza: las zonas que se benefician

Sant Josep amplía la cobertura de autobús en Ibiza: las zonas que se benefician

El IES Marc Ferrer de Formentera gana las dos categorías pitiusas de ‘Kilómetros de Plástico por Iris’

El IES Marc Ferrer de Formentera gana las dos categorías pitiusas de ‘Kilómetros de Plástico por Iris’

Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: "Que alguien me ahogue en el agua"

Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: "Que alguien me ahogue en el agua"
Tracking Pixel Contents