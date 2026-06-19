Tribunales
Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza
No ingresará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cinco años
Europa Press
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes a dos años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hija menor de edad en reiteradas ocasiones en Ibiza.
Las partes han llegado a un acuerdo antes de la celebración del juicio y el ahora condenado no ingresará en prisión con la condición de no cometer ningún delito en los próximos cinco años y de completar una indemnización de 30.000 euros de los cuales ya ha abonado 10.000. Además, se le ha retirado la patria potestad durante cuatro años.
La Fiscalía solicitaba inicialmente una condena de seis años de prisión pero se han tenido en cuenta los atenuantes de reparación del daño -el adelanto de parte de la indemnización- y de dilaciones indebidas, ya que la causa estuvo paralizada en la fase de instrucción.
Los hechos ocuridos en 2019
El hombre ha reconocido que entre julio y noviembre de 2019 en el domicilio en el que procesado y perjudicada convivían le sometió a tocamientos en algunas ocasiones. En una de ellas, la menor, quien entonces tenía 13 años, acudió a la cama de su padre porque tenía miedo de la oscuridad, momento en el que él aprovechó para someterla a tocamientos de carácter sexual por primera vez, tal como indica Europa Press.
En los meses posteriores la volvió a someter a tocamientos y le profirió comentarios de carácter sexual, alguno de ellos instándole a no contar nada a nadie. La menor, como consecuencia de estos hechos, ha sufrido problemas psicológicos.
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