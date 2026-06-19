"¿Ses Figueretes o Talamanca?": ceniceros con preguntas sobre Ibiza para evitar que las colillas acaben en el suelo

El Ayuntamiento de Ibiza ha instalado una veintena de ceniceros urbanos en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de "fomentar el civismo y reducir el lanzamiento de colillas de tabaco en la vía pública". Los nuevos dispositivos incorporan preguntas curiosas y de temática local para que los fumadores puedan depositar la colilla votando entre dos opciones.

Uno de los nuevos ceniceros con preguntas sobre Ibiza. / Ayuntamiento de Ibiza

Entre las preguntas propuestas figuran: '¿Qué te gusta más? ¿Sobrassada o botifarró?', '¿Por dónde prefieres pasear? ¿Dalt Vila o la Marina?', '¿Qué playa te gusta más? ¿Figueretes (sic) o Talamanca?' o '¿Cómo te gusta la tortilla de patatas? ¿Con cebolla o sin cebolla?'.

Los ceniceros con preguntas buscan reducir estos residuos en las calles. / Ayuntamiento de Ibiza

Según los datos disponibles facilitados por el equipo de gobierno municipal en una nota, en Ibiza hay aproximadamente 16.115 fumadores, el 30% de los 53.717 habitantes del municipio. Con una media de nueve cigarrillos diarios por persona, se consumen unos 145.000 cigarrillos cada día. El Ayuntamiento calcula que dos de cada tres filtros acaban en el suelo, lo que supone cerca de 96.700 colillas diarias abandonadas en la vía pública.

"¿Cómo te gusta la tortilla de patatas?" / Ayuntamiento de Ibiza

Teniendo en cuenta que cada colilla pesa una media de 0,32 gramos, esta cantidad representa casi 31 kilos de residuos al día y más de 11 toneladas anuales de colillas que acaban en las calles de la ciudad de Ibiza.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental y Limpieza, Jordi Grivé, señala en la nota que, "con esta iniciativa, desde el Ayuntamiento de Ibiza queremos concienciar sobre el impacto ambiental de este residuo y promover hábitos más responsables entre la ciudadanía". Grivé añade que tirar colillas "o cualquier otro elemento que ensucie la vía pública puede comportar sanciones de hasta 2.000 euros".