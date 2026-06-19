Carmen Espinosa, de Ibiza, buscará el amor en el nuevo programa de Carlos Lozano en Tele5: “Si tiene una vida sexual no activa, es un no rotundo”

Las puertas de ‘O lo que surja’, el nuevo programa para buscar el amor de Mediaset, se abrirán este lunes por la tarde para recibir a nuevos solteros en busca del amor. Entre ellos se encuentra Carmen Espinosa, una mujer que aterriza en el programa de citas que presetará Carlos Lozano dispuesta a encontrar una pareja compatible con su forma de entender la vida y las relaciones.

Nada más presentarse, Carmen deja claro que es una persona con mucho carácter y que no tiene problema en hablar abiertamente de temas que para otros pueden resultar incómodos. Se define como una mujer “súper extrovertida, divertida y cariñosa”, tres cualidades que considera fundamentales en su personalidad.

Además, explica que es madre y que ya tiene hijos mayores. De hecho, cuenta que el mayor tiene 16 años, una circunstancia que le permite afrontar esta etapa con más libertad para disfrutar de sus aficiones y centrarse en encontrar una relación que le aporte felicidad.

La condición que considera imprescindible en una pareja

Durante su presentación, Carmen sorprende con una declaración que no deja lugar a dudas sobre una de sus principales exigencias a la hora de conocer a alguien.

“Si la persona que viene a conquistarme tiene una vida sexual no activa, pues sería un no rotundo”, afirma con total naturalidad. La candidata considera que la complicidad física y la conexión íntima son aspectos esenciales dentro de una relación de pareja, por lo que no está dispuesta a renunciar a ello. Su sinceridad promete convertirse en uno de los momentos más comentados de su paso por el programa, acostumbrado a reunir a participantes que hablan sin filtros sobre sus expectativas sentimentales.

Sus relaciones con hombres más jóvenes

Carmen también hace balance de algunas de sus experiencias sentimentales más recientes y revela que ha mantenido relaciones con hombres bastante más jóvenes que ella.

Según explica, llegó a estar con un chico de 22 años y posteriormente tuvo una relación de aproximadamente seis meses con otro de 28 años. Sin embargo, después de esas experiencias, asegura que ahora tiene otras preferencias. “Sinceramente prefiero a alguien con más edad, de 35 años o de mi edad”, reconoce.

La participante considera que compartir una etapa vital similar puede facilitar la estabilidad y el entendimiento dentro de una relación.

Amante de los festivales y la música indie

Más allá del amor, Carmen también habla de algunas de sus grandes pasiones. Entre ellas destacan los festivales de música, los planes al aire libre y todo lo relacionado con el ocio cultural. “Me encanta ir a festivales”, asegura durante su presentación. La candidata reconoce que disfruta especialmente del ambiente festivalero y de la posibilidad de descubrir nuevos artistas y compartir experiencias con amigos.

Además, confiesa que siente una especial debilidad por la música indie, uno de los géneros que más escucha y que forma parte de su día a día.

Con esta carta de presentación, Carmen Espinosa llega a ‘O lo que surja’ con la esperanza de encontrar a una persona que comparta sus valores, su energía y sus ganas de disfrutar de la vida. Ahora queda por ver si entre los solteros se encuentra el hombre capaz de conquistarla.