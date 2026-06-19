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Bandas criminales

Cae la banda de ladrones de lujo en Ibiza: seguían a sus víctimas y les arrancaban los relojes a la fuerza

Se incautan además teléfonos, ordenadores, balizas y matrículas falsas que la organización criminal usaba para sus operaciones

Vídeo del robo de relojes de lujo cometido por una banda criminal en Ibiza

Vídeo del robo de relojes de lujo cometido por una banda criminal en Ibiza

Guardia Civil

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Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a cuatro personas, tres hombres y una mujer, como presuntas integrantes de un grupo criminal especializado en el robo violento de relojes de lujo. Según ha informado la Guardia Civil, los agentes también han registrado la vivienda en la que la organización utilizaba para operar en la isla.

La actuación se enmarca en la operación Esfera Jet Bal que el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza desarrolló contra un grupo criminal de origen italiano presuntamente dedicado al robo de relojes de alta gama en la vía pública.

El alijo sustraído de la vivienda donde operaba la banda criminal en Ibiza.

El alijo sustraído de la vivienda donde operaba la banda criminal en Ibiza. / Guardia Civil

La Guardia Civil señala que los investigadores ejecutaron la operación el pasado miércoles con el apoyo de efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Durante el dispositivo, los agentes registraron una vivienda situada en la localidad de San Rafael y arrestaron a los cuatro sospechosos de 31, 40, 46 y 29 años, todos de nacionalidad italiana.

Además, los agentes incautaron un turismo que, según la investigación, el grupo utilizaba para cometer los robos. También requisaron siete motocicletas. La Guardia Civil asegura que varias de ellas guardan relación con el grupo detenido y con robos violentos anteriores. Los investigadores consideran además que los sospechosos pretendían emplear esos vehículos durante el verano para cometer nuevos delitos.

Durante el registro, los agentes también localizaron varios teléfonos móviles, ordenadores, intercomunicadores para cascos, balizas y placas de matrícula falsas destinadas a las motocicletas utilizadas por la organización. La Guardia Civil destaca que la operación ha permitido desmantelar toda la infraestructura que el grupo supuestamente pensaba utilizar durante la temporada de verano para cometer los delitos.

Tres de los detenidos por la Guardia Civil en Ibiza

Tres de los detenidos por la Guardia Civil en Ibiza / Guardia Civil

Vigilancias previas y huida en motocicleta

Según la investigación, los integrantes de la banda sometían a las víctimas a vigilancias y seguimientos minuciosos antes de actuar. La Guardia Civil explica que uno de los asaltantes se acercaba por detrás a la víctima en el momento que consideraba más favorable y le arrebataba el reloj mediante un fuerte tirón. Después, un cómplice lo esperaba en una motocicleta cercana para abandonar rápidamente el lugar.

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La Guardia Civil ha señalado a los detenidos como presuntos culpable de los delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental. Por el momento, los investigadores les relacionan con dos robos de relojes de alta gama.

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