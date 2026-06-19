Bomberos de Ibiza localizan desorientado a un anciano que estaba desaparecido en Sant Joan

Bomberos de Ibiza localizaron este jueves por la noche a un hombre de 80 años que había desaparecido en Sant Joan, en la zona cercana a la gasolinera.

El aviso se recibió alrededor de las 23.10 horas, cuando un particular llamó para solicitar asistencia en la búsqueda del octogenario. Hasta la zona se desplazaron efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza, que activaron un dispositivo con perros y drones para tratar de localizar al desaparecido.

Aproximadamente una hora después del aviso, los bomberos lograron dar con el hombre en una finca cercana a su hogar. Según las primeras informaciones, se encontraba desorientado, aunque en buen estado de salud.

Por fortuna, la intervención permitió localizar al hombre sin que fuera necesario lamentar daños personales.