Atención conductores de Ibiza: esta será la calle que cerrará el tráfico este lunes

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado sobre el corte de tráfico previsto para el próximo lunes con motivo de los trabajos de mejora que ejecuta en la vía pública. La restricción entrará en vigor durante la mañana, a partir de las 8 horas y permanecerá cerrada hasta las 15 horas del mismo día.

La medida implicará el cierre al tráfico de vehículos en la calle Arxiduc Lluís Salvador, en el tramo afectado por las obras de construcción de la escalera de la calle Juan Ramón Jiménez. Los trabajos de hormigonado obligan a interrumpir la circulación de forma puntual para garantizar el desarrollo de la actuación.