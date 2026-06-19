El éxito del aquagym para mayores en Ibiza: 50 plazas completas y lista de espera en Santa eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha una nueva edición del programa de aquagym para personas mayores, una actividad que celebra su tercera edición.

En su primera edición, en 2024, la actividad se desarrolló durante apenas dos semanas, mientras que este verano amplía su duración hasta cerca de un mes y medio para responder al aumento de la demanda, después de que en la pasada edición participaran 106 personas.

La iniciativa comenzará el próximo 24 de junio en la playa de Santa Eulària con dos grupos y un total de 50 plazas, que ya se han completado. Según ha informado el Consistorio, actualmente existe lista de espera para participar en una actividad que, de acuerdo con el Ayuntamiento, se ha consolidado como una de las propuestas más valoradas dentro de la programación municipal dirigida a las personas mayores.

Nuevo horario y socorristas en la playas

Como novedad, el Ayuntamiento ha decidido adelantar el inicio de las clases para evitar las horas de mayor calor y favorecer una práctica más cómoda y segura. Las sesiones comenzarán a las 9 horas y, coincidiendo con este horario, también se adelantará el inicio de la jornada del servicio de socorrismo en las playas donde se desarrolla la actividad, con el objetivo de que las clases se lleven a cabo con las condiciones de seguridad necesarias.

Tras el inicio en Santa Eulària, la actividad continuará en Cala Llonga con grupos procedentes de las parroquias de Jesús, Santa Gertrudis y es Puig d'en Valls. El grupo de Jesús comenzará el 29 de junio; el de Santa Gertrudis, el 3 de julio; y el de es Puig d'en Valls, el 6 de julio. Como en ediciones anteriores, el Ayuntamiento facilitará el desplazamiento de los participantes mediante un servicio de transporte para garantizar el acceso a la actividad.

Beneficios físicos y emocionales para los mayores

El programa forma parte de las acciones municipales de promoción de la salud y envejecimiento activo. El Ayuntamiento destaca que la práctica del aquagym aporta beneficios físicos y emocionales para las personas mayores, al ayudar a mejorar la condición física general, la flexibilidad, el equilibrio, la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular, además de contribuir a reducir el riesgo de caídas.

El Consistorio señala también que la actividad favorece la socialización y combate situaciones de aislamiento o soledad no deseada, al crear espacios de encuentro y convivencia que refuerzan la autoestima y el bienestar de los participantes.