Cuando la apuesta por la cuenta en un restaurante de Ibiza acaba en película de terror: "Que alguien me ahogue en el agua"

Lo que comenzó como una comida entre amigos en uno de los restaurantes más conocidos de Ibiza en el municipio de Sant Josep acabó convirtiéndose, según ellos mismos, en una auténtica "película de terror". El motivo no fue otro que la cuenta final.

En un vídeo compartido en redes sociales bajo el título "Cuando las apuestas de la cuenta se convierten en una película de terror", varios comensales intentan adivinar cuánto tendrán que pagar tras la comida.

Las cifras van subiendo progresivamente. Uno de ellos apuesta por 600 euros, otro eleva la cantidad hasta 800 euros y un tercero se atreve con 1.000 euros. Sin embargo, ninguno logra acercarse al importe real.

La sorpresa llega cuando descubren que la factura asciende finalmente a 1.270 euros, una cantidad que provoca las carcajadas y la incredulidad del grupo.

"Que alguien me ahogue en el agua", comenta uno de los presentes al conocer el resultado, mientras otro remata con humor: "Nos han follado bien, nunca me dio tan poco gusto".

La escena, grabada en tono desenfadado, acumula miles de visualizaciones y reacciones de usuarios que se sienten identificados con el clásico momento de enfrentarse a la cuenta tras una comida o cena en grupo.

Reacciones en redes

El vídeo ha generado numerosos comentarios entre quienes consideran que el importe es habitual en determinados establecimientos de la isla y quienes aseguran haberse llevado sorpresas similares durante sus vacaciones.

Ibiza es uno de los destinos turísticos más exclusivos del Mediterráneo y algunos de sus restaurantes se han convertido en referentes internacionales de la gastronomía y el ocio, aunque sus precios suelen sorprender a quienes los visitan por primera vez.