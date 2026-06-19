Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta ambulante en IbizaForo del MediterráneoMovilidad en IbizaFiestas ilegales
instagramlinkedin

Playas de Ibiza

Cala d'Hort sigue a la espera de un aparcamiento

El Ayuntamiento confirma que todavía está negociando con la propiedad del terreno

Acceso a Cala d'Hort, abarrotado de coches mal estacionados el pasado mes de mayo

Acceso a Cala d'Hort, abarrotado de coches mal estacionados el pasado mes de mayo / J.A. Riera / JA RIERA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jerónimo Marín Palacios

Jerónimo Marín Palacios

Sant Josep de sa Talaia

El Ayuntamiento de Sant Josep sigue sin encontrar una solución para elestacionamiento en la zona de Cala d'Hort tras el cierre del parking. Este solar utilizado en los últimos años como parking para quienes acudían para ver la puesta de sol, continúa cerrado debido a que la empresa propietaria del terreno y el Ayuntamiento no consiguen llegar a un acuerdo que posibilite la explotación del lugar (que el año pasado gestionó el Consistorio) y la protección del entorno natural y se garantiza una solución ordenada y sin riesgos.

Soluciones alternativas

El Ayuntamiento ya anunció que estaba buscando otros posibles terrenos donde habilitar un espacio de para que estacionen las cientos de personas que suelen acudir a diario a esta zona; también para ir a la playa y disfrutar de los restaurantes. A estas alturas de la temporada, Cala d'Hort, enclave típico de la isla por sus vistas al islote de es Vedrà, está sufriendo una importante caída de los visitantes de otros años y los comerciantes denuncian pérdidas diarias.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento y el Consell han anunciado este viernes que se habilitará una línea de autobús que pase por Cala d'Hort, que se había quedado sin transporte público tras la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses. Esta solución podría aliviar el problema del transporte hasta la cala, a la espera de una solución en materia de aparcamiento que vuelva a garantizar la afluencia de turistas en uno de los puntos más turísticos de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en la industria de la electrónica de Ibiza por la muerte de Leticia van Riel tras un accidente de tráfico en la isla
  2. Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  3. Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
  4. Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
  5. Adiós a Congelados Ca'n Paya: 40 años de tradición familiar y productos artesanales en Ibiza
  6. Serpientes en Ibiza: dos grandes ejemplares sorprenden a los vecinos de Santa Eulària
  7. Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social
  8. Estos son los nombres propios del top empresarial de Ibiza y Formentera

Cala d'Hort sigue a la espera de un aparcamiento

Cala d'Hort sigue a la espera de un aparcamiento

Lola Índigo se suma a la celebración del cumpleaños de J Balvin en Ibiza: villa de lujo, vistas espectaculares y fiesta en una discoteca de la isla

Lola Índigo se suma a la celebración del cumpleaños de J Balvin en Ibiza: villa de lujo, vistas espectaculares y fiesta en una discoteca de la isla

Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza

Condenado a dos años el hombre acusado de abusar sexualmente de su hija menor en Ibiza

Ibiza y Formentera se blindan de cara al verano: "Hay más agentes de la Guardia Civil que nunca"

Ibiza y Formentera se blindan de cara al verano: "Hay más agentes de la Guardia Civil que nunca"

MESTIZA y ARTCORE vuelven a conectar sus universos este domingo en Hï Ibiza

MESTIZA y ARTCORE vuelven a conectar sus universos este domingo en Hï Ibiza

Can Jeroni acoge la obra 'Trío' dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Sant Josep

Can Jeroni acoge la obra 'Trío' dentro de la programación del Orgullo LGTBI de Sant Josep

Carmen Espinosa, de Ibiza, buscará el amor en el nuevo programa de Carlos Lozano en Tele5: “Si tiene una vida sexual no activa, es un no rotundo”

Carmen Espinosa, de Ibiza, buscará el amor en el nuevo programa de Carlos Lozano en Tele5: “Si tiene una vida sexual no activa, es un no rotundo”

Sant Josep amplía la cobertura de autobús en Ibiza: las zonas que se benefician

Sant Josep amplía la cobertura de autobús en Ibiza: las zonas que se benefician
Tracking Pixel Contents