Cala d'Hort sigue a la espera de un aparcamiento

El Ayuntamiento de Sant Josep sigue sin encontrar una solución para elestacionamiento en la zona de Cala d'Hort tras el cierre del parking. Este solar utilizado en los últimos años como parking para quienes acudían para ver la puesta de sol, continúa cerrado debido a que la empresa propietaria del terreno y el Ayuntamiento no consiguen llegar a un acuerdo que posibilite la explotación del lugar (que el año pasado gestionó el Consistorio) y la protección del entorno natural y se garantiza una solución ordenada y sin riesgos.

Soluciones alternativas

El Ayuntamiento ya anunció que estaba buscando otros posibles terrenos donde habilitar un espacio de para que estacionen las cientos de personas que suelen acudir a diario a esta zona; también para ir a la playa y disfrutar de los restaurantes. A estas alturas de la temporada, Cala d'Hort, enclave típico de la isla por sus vistas al islote de es Vedrà, está sufriendo una importante caída de los visitantes de otros años y los comerciantes denuncian pérdidas diarias.

El Ayuntamiento y el Consell han anunciado este viernes que se habilitará una línea de autobús que pase por Cala d'Hort, que se había quedado sin transporte público tras la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses. Esta solución podría aliviar el problema del transporte hasta la cala, a la espera de una solución en materia de aparcamiento que vuelva a garantizar la afluencia de turistas en uno de los puntos más turísticos de la isla.