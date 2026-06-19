Alerta por ola de calor a partir de este fin de semana en Ibiza: precauciones que hay que tomar ante el calor extremo

Protección Civil y Emergencias han alertado a la población mediante un comunicado de una ola de calor que llegará el próximo domingo 21 de junio y se mantendrá, por lo menos, hasta el miércoles 24. Esta ola afectará a gran parte de la península y las Islas Baleares. El comunicado incluye una serie de precauciones para que la gente esté preparada para afrontarla y tome las medidas necesarias contra ella. Además, advierten del peligro por incendios forestales que acompaña la subida de las temperaturas.

Según la Aemet, el ascenso generalizado de las temperaturas comenzará el sábado 20, con un calor que se volverá mucho más marcado a partir del domingo. En las Islas Baleares se esperan temperaturas alrededor de los 35 y los 37 grados centígrados, sin descartar que se puedan alcanzar los 39.

A partir del lunes 22, se espera que las temperaturas continúen en un ascenso ligero, que rondarán los 37 y los 39 grados en todas las Baleares, siendo esta una de las zonas donde más aumento se prevé. Sin embargo, tras eso las previsiones indican que las temperaturas se mantendrán estables el resto de la duración de la ola de calor.

El miércoles 23 comenzará un leve descenso que debería continuar de forma más pronunciada el jueves, pero todavía hay mucha incertidumbre y no se descarta que la ola de calor pueda extenderse. A pesar de su final, se siguen esperando temperaturas muy elevadas en Baleares, rondando los 36-38 grados, que se podrían mantener hasta más allá del viernes.

Ante esta situación, se ruega a la población que siga una serie de medidas para mantenerse a salvo y prevenir todo lo posible cualquier problema de salud relacionado con las temperaturas. Es muy importante limitar la exposición al sol quedándose en interiores bien ventilados, o, si no fuera posible, manteniéndose a la sombra. Es recomendable consumir alimentos ligeros ricos en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, y también de vital importancia beber agua con mucha frecuencia para mantener la hidratación.

Golpes de calor

En caso de estar en exteriores, se recomienda vestir colores claros y ropa que cubra la piel lo máximo posible: hay que prestar especial atención a la cabeza, pues la exposición directa del sol en ella puede provocar golpes de calor muy rápido que pueden ser peligrosos. Hay que evitar realizar actividad física en las horas centrales del día, cuando el sol es más intenso. Se ruega además a la población que preste especial atención a las personas en situación de riesgo, como mayores y enfermos, y a aquellas que vivan solas o aisladas.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, hay que evitar siempre arrojar cigarrillos, basura y especialmente botellas de vidrio, pues pueden hacer un efecto lupa con el sol. Desde Protección Civil avisan de que esta clase de negligencias son las que más incendios forestales provocan.

En caso de querer acampar, debe ser solo en zonas designadas para ello, pues cuentan con medidas de protección, y, en caso de haber un incendio, es más fácil la evacuación. Hay que prestar atención también a las normas designadas de la Comunidad Autónoma para la quema de rastrojos.

A la hora de ver una columna de humo o descubrir un incendio, es vital avisar inmediatamente al 112 y evitar penetrar en el monte o la montaña, manteniéndose siempre en zonas amplias de alta visibilidad y sin material combustible cerca. Si se trata de un incendio forestal hay que atender siempre a las instrucciones de las autoridades competentes.