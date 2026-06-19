"Ibiza me arruinó": Alejandro García cuenta su experiencia de vacaciones en la isla

Ibiza vuelve a situarse en el centro del debate sobre el coste de las vacaciones. Mientras miles de turistas planifican escapadas a la isla este verano, las cifras que algunos visitantes comparten en redes sociales reflejan hasta qué punto disfrutar de unos días en el destino más famoso del Mediterráneo puede convertirse en un auténtico lujo.

Es el caso del youtuber Alejandro Garcia y su amigo Fran, que tras pasar tres días en Ibiza hicieron cuentas y llegaron a una conclusión inesperada: gastaron más dinero en comer y beber que en hoteles, vuelos y entradas.

“Solo en comida y bebida nos dejamos 2.000 euros”

Según explican, entre ambos desembolsaron alrededor de 3.000 euros durante el viaje, de los cuales aproximadamente 2.000 euros correspondieron únicamente a gastos de restauración y ocio gastronómico.

“Nos ha salido más caro comer y beber que todo lo relacionado con hoteles, avión y entradas”, resumen tras revisar los gastos acumulados durante la estancia.

El dato resulta especialmente llamativo porque los alojamientos, los vuelos y las entradas para eventos ya habían sido adquiridos con anterioridad. Sumando esos conceptos, calculan que el viaje completo rondó los 2.500 euros por persona en apenas tres días, una cifra que evidencia el elevado nivel de precios que puede alcanzar la isla durante la temporada alta.

Ibiza, entre los destinos más caros de Europa

La isla balear lleva años encabezando los rankings de destinos turísticos con precios más elevados de España. El auge del turismo internacional, la elevada demanda y la exclusividad de muchos establecimientos han disparado los costes en restaurantes, beach clubs y locales de ocio.

En algunas zonas turísticas, una comida para dos personas puede superar fácilmente los 100 euros, mientras que las copas en determinados establecimientos alcanzan precios que sorprenden incluso a visitantes habituales.

El debate sobre el precio de las vacaciones

Casos como este alimentan el debate sobre si Ibiza se ha convertido en un destino reservado para bolsillos cada vez más acomodados. Muchos viajeros aseguran que el gasto diario en restauración y ocio supera con creces las previsiones iniciales, especialmente durante los meses de verano.

Aun así, la isla sigue batiendo récords de visitantes cada temporada gracias a una combinación única de playas, ocio nocturno, gastronomía y eventos internacionales.

La pregunta que se hacen muchos turistas después de revisar la cuenta es inevitable: ¿merece la pena gastar miles de euros en apenas tres días de vacaciones? Para quienes regresan de Ibiza con recuerdos inolvidables, la respuesta suele ser sí. Para otros, las cifras resultan sencillamente difíciles de creer.